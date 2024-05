Liliana Segre: "Ricevo minacce pazzesche. Gli odiatori andrebbero curati"

"Ricevo minacce pazzesche che ho ignorato per anni, perché il silenzio mi sembrava la cosa migliore anzi lo penso anche adesso e mi preoccupo di questi odiatori seriali perché sono una mamma, una nonna". A dirlo è Liliana Segre durante il convengo ‘Le vittime dell’odio’ che si tiene al Memoriale della Shoah, organizzato dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad). La senatrice a vita, sul palco insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha spiegato: “Questi odiatori hanno problemi gravissimi, dovrebbero essere curati da equipe di medici specializzati e invece nessuno se ne cura".

“Per 30 anni sono andata nelle scuole a raccontare ciò che era successo - aggiunge Segre -. E ritrovarmi a 94 anni a sentirmi dire 'stai attenta, stai a casa, non andare’: a me piace vivere, sono attiva, ho tante passioni. E dovrei stare a casa perché qualcuno vuole ammazzarmi? No. Non mi aspettavo assolutamente questa ondata di antisemitismo”. La senatrice ha spiegato che, a seguito di quanto accaduto e che sta accadendo in Israele e Palestina, è rinato un forte sentimento di odio “anche nei confronti di ebrei italiani che non c'entrano niente con le decisioni politiche di Israele e magari non le condividono”.

A spiegare la questione numeri alla mano è stato Piantedosi: “Dal 7 ottobre abbiamo avuto il 1000% di aumento di segnalazioni di sentimenti d'odio. Abbiamo alzato le barriere, ma il sentimento di antisemitismo può alimentare forme di terrorismo”, ha detto il ministro dal palco. “Ogni azione che cela una riproposizione di sentimenti antisionisti e antisemiti va rifiutata da tutti”, ha aggiunto.