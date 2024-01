Liliana Segre al Memoriale della Shoah: "Quando entro qui, torno alla mia deportazione"

Liliana Segre oggi al Memoriale della Shoah di Milano per una visita in forma privata al binario 21, quello da cui partivano i convogli diretti ad Auschwitz. All’ingresso la senatrice a vita ha detto: “Quando io passo questo ingresso non sono più la vecchia che sono adesso, sono quella che è entrata qui per essere deportata. Non l’ho mai dimenticato”. Segre si riferisce a quel lontano 30 gennaio 1944, che ricorda ancora con dolore e nitidezza.

Alle domande dei giornalisti, relative all’atto di accusa del Sud Africa nei confronti di Israele per genocidio, la senatrice ha deciso di non rispondere dirigendosi verso l’ingresso del Memoriale. All’evento hanno presenziato anche il senatore a vita Mario Monti, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala.

"Ogni volta che mi reco in questo luogo l'emozione e l'angoscia sono sempre le stesse. Quando si varca questo ingresso ci si rende conto di come l'umanità, in certi momenti, abbia perso la coscienza di se stessa e abbia potuto commettere delle infamità inaccettabili", ha detto Fontana che ha sottolineato quanto "sia giusto impegnarsi perché in questo luogo entri il maggior numero di persone possibile, soprattutto i giovani. Perché toccando con mano questa infamità, ci si rende conto di quanto accaduto"

Presente anche il presidente del Senato Ignazio La Russa con i membri della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.