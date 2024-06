L'aeroporto di Linate potrebbe essere intitolato a Silvio Berlusconi, ma Sala dice 'no'

L'aeroporto di Linate intitolato a Silvio Berlusconi. Questa la proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, avanzata tramite una lettera inviata direttamente all'Enac (Ente nazionale aviazione civile). Già un anno fa, a pochi giorni di distanza dai funerali del fondatore di Forza Italia, Salvini aveva rilanciato la proposta dell'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini.

A mettere il veto è, nuovamente, il primo cittadino Beppe Sala: "Difendo senz'altro la regola dei dieci anni. Per qualcuno, e non mi riferisco a Salvini ma in generale, le regole sono fatte per essere bypassate, per me le regole sono fatte per essere rispettate", ha affermato.

Già la scorsa settimana, proprio in occasione dell'anniversario della morte di Berlusconi, il forzista milanese De Chirico aveva proposto l'intitolazione di un parco al fondatore di Mediaset ricevendo la manifestazione di dissenso di Sala. In quel caso lo stesso consigliere comunale aveva risposto al sindaco sottolineando come la regola cui fa riferimento sia stata byapssata altre volte. È il caso dell'intitolazione della palazzina Liberty a Dario Fo e Franca Rame e un anno dalla morte del primo. Lo stesso accadde con Umberto Eco, due anni dopo la sua scomparsa.