Elezioni politiche 2022: tutti i candidati nei collegi uninominali

E' tutto pronto per le elezioni politiche del 2022: il 25 settembre si voterà per il rinnovo della Camera e del Senato, dopo che il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha indetto elezioni anticipate (si sarebbero dovute tenere nel 2023) in seguito alla caduta del governo Draghi. Gli schieramenti principali sono quattro: centrosinistra, centrodestra, terzo polo e Movimento 5 Stelle. Si vota con una sola scheda elettorale per due sistemi: quello uninominale (l'Italia è divisa in collegi e ogni schieramento presenta un solo candidato. Viene eletto chi che prende più voti degli altri) e quello proporzionale (un collegio è la somma di vari collegi uninominali: ogni singolo partito presenta la sua lista di 2-4 candidati, bloccata). Non è consentito il voto disgiunto: votare per un partito nel sistema proporzionale significa votare anche per il candidato uninominale dello stesso schieramento del partito prescelto.

Qui i candidati nei collegi proporzionali, partito per partito. Di seguito i candidati nei collegi uninominali di Camera e Senato nell'area milanese. Il centrosinistra, alla Camera, concentra nella città di Milano i candidati delle liste alleate. Per +Europa ci sono il segretario Benedetto Della Vedova (il suo collegio dovrebbe essere quello più 'blindato') e il deputato uscente di Italia Viva Gianfranco Librandi (che ha deciso di correre col centrosinistra). Per il terzo collegio milanese è candidato Bruno Tabacci, collegato con Impegno Civico di Luigi Di Maio. I candidati del centrodestra alla Camera, a Milano, sono i due forzisti Andrea Mandelli e Cristina Rossetto e, in quota Fdi, Giulio Tremonti.

Al Senato, per la città di Milano, il collegio più contendibile (che comprende quasi tutta la città eccetto i Municipi 2, 8 e 9) vede la sfida tra l'economista Antonio Misiani per il centrosinistra e la leghista Maria Cristina Cantù per il centrodestra. I Municipi 2, 8 e 9 di Milano fanno parte del collegio di Sesto San Giovanni, più spostato a favore del centrodestra, la cui candidata è Isabella Rauti (Fdi). Se la vedrà contro Emanuele Fiano del Pd.

Camera dei Deputati

Lombardia 1 - U03 (Cologno Monzese)

Basiano Bellinzago Lombardo Bussero Cambiago Carugate Cassano d'Adda Cassina de' Pecchi Cernusco sul Naviglio Cologno Monzese Gessate Gorgonzola Grezzago Inzago Liscate Masate Melzo Pantigliate Peschiera Borromeo Pessano con Bornago Pioltello Pozzo d'Adda Pozzuolo Martesana Rodano San Donato Milanese San Giuliano Milanese Segrate Settala Trezzano Rosa Trezzo sull'Adda Truccazzano Vaprio d'Adda Vignate Vimodrone

Centrodestra: Lucrezia Mantovani

Centrosinistra: Paolo Romano

Azione-Italia Viva: Livia Achilli

Movimento 5 Stelle: Elena Calogero

Lombardia 1 - U04 (Rozzano)

Abbiategrasso Albairate Assago Bareggio Basiglio Besate Binasco Boffalora sopra Ticino Bubbiano Buccinasco Calvignasco Casarile Cassinetta di Lugagnano Cesano Boscone Cisliano Corbetta Corsico Cusago Gaggiano Gudo Visconti Lacchiarella Locate di Triulzi Magenta Marcallo con Casone Morimondo Motta Visconti Noviglio Opera Ozzero Pieve Emanuele Robecco sul Naviglio Rosate Rozzano Santo Stefano Ticino Sedriano Trezzano sul Naviglio Vermezzo con Zelo Vernate Vittuone Zibido San Giacomo

Centrodestra: Riccardo De Corato

Centrosinistra: Ilaria Ramoni

Azione-Italia Viva: Margherita Mazzuoccolo

Movimento 5 Stelle: Stefania Mammì

Lombardia 1 - U05 (Legnano)

Arconate Arluno Bernate Ticino Buscate Busto Garolfo Canegrate Casorezzo Castano Primo Cerro Maggiore Cornaredo Cuggiono Dairago Inveruno Legnano Magnago Mesero Nerviano Nosate Ossona Parabiago Pogliano Milanese Pregnana Milanese Rescaldina Robecchetto con Induno San Giorgio su Legnano San Vittore Olona Settimo Milanese Turbigo Vanzaghello Vanzago Villa Cortese

Centrodestra: Laura Ravetto

Centrosinistra: Sara Bettinelli

Azione-Italia Viva: Andrea Sfrondini

Movimento 5 Stelle: Riccardo Olgiati

Lombardia 1 - U06 (Sesto San Giovanni)

Arese Baranzate Bollate Bresso Cesate Cinisello Balsamo Cormano Cusano Milanino Garbagnate Milanese Lainate Novate Milanese Paderno Dugnano Pero Rho Senago Sesto San Giovanni Solaro

Centrodestra: Marco Osnato

Centrosinistra: Matteo Mangili

Azione-Italia Viva: Emanuele De Carolis

Movimento 5 Stelle: Daniele Tromboni

Lombardia 1 - U07 (Milano Loreto)

Milano: NIL 13 - Greco Milano: NIL 14 - Niguarda - Ca' Granda Milano: NIL 15 - Bicocca Milano: NIL 16 - Viale Monza Milano: NIL 17 - Adriano Milano: NIL 18 - Parco Lambro - Cimiano Milano: NIL 19 - Padova Milano: NIL 20 - Loreto Milano: NIL 22 - Città Studi Milano: NIL 23 - Lambrate Milano: NIL 64 - Trenno Milano: NIL 65 - Gallaratese Milano: NIL 66 - QT8 Milano: NIL 71 - Villapizzone Milano: NIL 72 - Maggiore - Musocco Milano: NIL 73 - Cascina Triulza - Expo Milano: NIL 74 - Sacco Milano: NIL 75 - Stephenson Milano: NIL 76 - Quarto Oggiaro Milano: NIL 77 - Bovisa Milano: NIL 79 - Dergano Milano: NIL 80 - Affori Milano: NIL 81 - Bovisasca Milano: NIL 82 - Comasina Milano: NIL 83 - Bruzzano Milano: NIL 84 - Parco Nord

Centrodestra: Andrea Mandelli

Centrosinistra: Bruno Tabacci

Azione-Italia Viva: Filippo Campiotti

Movimento 5 Stelle: Denis Nunga Lodi

Lombardia 1 - U08 (Milano Bande Nere)

Milano: NIL 24 - Parco Forlanini - Ortica Milano: NIL 25 - Corsica Milano: NIL 29 - Ortomercato Milano: NIL 30 - Mecenate Milano: NIL 31 - Parco Monlue' - Ponte Lambro Milano: NIL 32 - Triulzo Superiore Milano: NIL 33 - Rogoredo Milano: NIL 34 - Chiaravalle Milano: NIL 35 - Lodi - Corvetto Milano: NIL 36 - Scalo Romana Milano: NIL 37 - Ex OM - Morivione Milano: NIL 38 - Ripamonti Milano: NIL 39 - Quintosole Milano: NIL 40 - Ronchetto delle Rane Milano: NIL 41 - Gratosoglio - Ticinello Milano: NIL 42 - Stadera Milano: NIL 43 - Tibaldi Milano: NIL 45 - San Cristoforo Milano: NIL 46 - Barona 20 Milano: NIL 47 - Cantalupa Milano: NIL 48 - Ronchetto sul Naviglio Milano: NIL 49 - Giambellino Milano: NIL 52 - Bande Nere Milano: NIL 53 - Lorenteggio Milano: NIL 54 - Muggiano Milano: NIL 55 - Baggio Milano: NIL 56 - Forze Armate Milano: NIL 57 - Selinunte Milano: NIL 60 - San Siro Milano: NIL 61 - Quarto Cagnino Milano: NIL 62 - Quinto Romano Milano: NIL 63 - Figino Milano: NIL 85 - Parco delle Abbazie Milano: NIL 86 - Parco dei Navigli Milano: NIL 87 - Parco Agricolo Sud Milano: NIL 88 - Parco Bosco in Città

Centrodestra: Cristina Rossetto

Centrosinistra: Gianfranco Librandi

Azione-Italia Viva: Francesco Ascioti

Movimento 5 Stelle: Simona Bertogliatti

Lombardia 1 - U09 (Milano Buenos Aires-Venezia)

Milano: NIL 1 - Duomo Milano: NIL 2 - Brera Milano: NIL 3 - Giardini Porta Venezia Milano: NIL 4 - Guastalla Milano: NIL 5 - Vigentina Milano: NIL 6 - Ticinese Milano: NIL 7 - Magenta - San Vittore Milano: NIL 8 - Parco Sempione Milano: NIL 9 - Garibaldi Repubblica Milano: NIL 10 - Centrale Milano: NIL 11 - Isola Milano: NIL 12 - Maciachini - Maggiolina Milano: NIL 21 - Buenos Aires - Venezia Milano: NIL 26 - XXII Marzo Milano: NIL 27 - Porta Romana Milano: NIL 28 - Umbria - Molise Milano: NIL 44 - Navigli Milano: NIL 50 - Tortona Milano: NIL 51 - Washington Milano: NIL 58 - De Angeli - Monte Rosa Milano: NIL 59 - Tre Torri Milano: NIL 67 - Portello Milano: NIL 68 - Pagano Milano: NIL 69 - Sarpi Milano: NIL 70 - Ghisolfa Milano: NIL 78 - Farini

Centrodestra: Giulio Tremonti

Centrosinistra: Benedetto Della Vedova

Azione-Italia Viva: Giulia Pastorella

Movimento 5 Stelle: Pierluigi Riccitelli

Senato della Repubblica

Lombardia U03 (Milano)

U8+U9 della Camera

Centrodestra: Maria Cristina Cantù

Centrosinistra: Antonio Misiani

Azione-Italia Viva: Ivan Scalfarotto

Movimento 5 Stelle: Eugenio Casalino

Lombardia U04 (Sesto San Giovanni)

U6+U7 della Camera

Centrodestra: Isabella Rauti

Centrosinistra: Emanuele Fiano

Azione-Italia Viva: Tiziana Demma

Movimento 5 Stelle: Elena Sironi

Lombardia U05 (Cologno Monzese)

U4+U5 della Camera

Centrodestra: Ignazio La Russa

Centrosinisttra: Adriana Albini

Azione-Italia Viva: Marco Malinverni

Movimento 5 Stelle: Paola Pizzighini