Elezioni politiche 2022: tutti i candidati nei collegi proporzionali

E' tutto pronto per le elezioni politiche del 2022: il 25 settembre si voterà per il rinnovo della Camera e del Senato, dopo che il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha indetto elezioni anticipate (si sarebbero dovute tenere nel 2023) in seguito alla caduta del governo Draghi. Gli schieramenti principali sono quattro: centrosinistra, centrodestra, terzo polo e Movimento 5 Stelle. Si vota con una sola scheda elettorale per due sistemi: quello uninominale (l'Italia è divisa in collegi e ogni schieramento presenta un solo candidato. Viene eletto chi che prende più voti degli altri) e quello proporzionale (un collegio è la somma di vari collegi uninominali: ogni singolo partito presenta la sua lista di 2-4 candidati, bloccata). Non è consentito il voto disgiunto: votare per un partito nel sistema proporzionale significa votare anche per il candidato uninominale dello stesso schieramento del partito prescelto.

Qui i candidati nei collegi uninominali milanesi di Camera e Senato. Di seguito i candidati nei collegi proporzionali di Camera e Senato nell'area milanese. I partiti schierano, a Milano, i 'big'. Alla Camera sono infatti candidati i segretari del Pd (Enrico Letta), di Fratelli d'Italia (Giorgia Meloni), del Movimento 5 Stelle (Giuseppe Conte) e di +Europa (Benedetto Della Vedova), oltre al coordinatore di Azione (Ernico Costa). Al Senato, candidati a Milano i leader della Lega (Matteo Salvini), di Forza Italia (Silvio Berlusconi), di +Europa (Emma Bonino) e di Italia Viva (Matteo Renzi).

Camera - Lombardia 1 - P01 Milano, Rozzano, Legnano

Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni, Stefano Giovanni Maullu, Lucrezia Mantovani, Lorenzo Malagola

Lega: Laura Ravetto, Igor Iezzi, Federica Zanella, Antonio Fellone

Forza Italia: Alessandro Cattaneo, Marta Fascina, Matteo Perego, Cristina Rossello

Partito democratico: Enrico Letta, Lia Quartapelle, Gianni Cuperlo, Elena Carnevali

Alleanza Verdi-Sinistra: Aboubakar Soumahoro, Eleonora Evi, Giovanni Paglia, Francesca Cucchiara

+Europa: Benedetto Della Vedova, Maria Saeli, Fabrizio Ferrandelli, Emanuela Girardi

Azione-Italia Viva: Enrico Costa, Giulia Pastorella, Francesco Carpano, Lucia Annibali

Movimento 5 Stelle: Giuseppe Conte, Stefania Mammì, Riccardo Olgiati, Simona Bertogliatti

Camera - Lombardia 1 - P02 Monza, Seregno, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni

Fratelli d'Italia: Giulio Tremonti, Paola Frassinetti, Fabio Pietrella, Grazia Di Maggio

Lega: Fabrizio Cecchetti, Elena Lucchini, Paolo Grimoldi, Alessandra Liccardi

Forza Italia: Marta Fascina, Fabrizio Sala, Vera Cocucci, Alberto Villa

Partito democratico: Silvia Roggiani, Matteo Mauri, Simona Buraschi, Vincenzo Di Paolo

Alleanza Verdi-Sinistra: Eleonora Evi, Giovanni Paglia, Claudia Mapelli, Angelo Gerosa

+Europa: Gianfranco Librandi, Carla Taibi, Yuri Guaiana, Ginevra Litta Modignani

Azione-Italia Viva: Enrico Costa, Mariasole Mascia, Francesco Carpano, Francesca Pontani

Movimento 5 Stelle: Giuseppe Conte, Sara Montrasio, Davide Buffagni, Daniela Gobbo

Senato - Lombardia - P02 Milano, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Pavia

Fratelli d'Italia: Ignazio La Russa, Daniela Santanché, Sandro Sisler, Paola Mancini

Lega: Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, Alessandro Morelli, Antonella Faggi

Forza Italia: Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, Alberto Barachini, Stefania Craxi

Partito democratico: Carlo Cottarelli, Simona Malpezzi, Franco Mirabelli, Cristina Tajani

Alleanza Verdi-Sinistra: Ilaria Cucchi, Celestino detto Tino Magni, Elena Comelli, Giancarlo Aprea

+Europa: Emma Bonino, Valerio Federico, Simona Viola, Lorenzo Strik Lievers

Azione-Italia Viva: Matteo Renzi, Maria Stella Gelmini, Marco Lombardo, Lisa Noja

Movimento 5 Stelle: Elena Sironi, Eugenio Casalino, Silvia Baldina, Matteo Cattaneo