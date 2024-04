Bagarre in consiglio regionale, Gallera (Fi) a Rozza (Pd): "Non fare la pescivendola"

Bagarre in consiglio regionale martedì 9 aprile durante il dibattito che in quel momento verteva sulle mozioni del centrosinistra riguardanti la sanità e in particolare le liste d'attesa.

Durante l'intervento di Gallera, Rozza ha urlato alcune frasi fuori microfono e il forzista, a quel punto, ha attaccato: "Per cortesia, non fare la pescivendola, cosa urli?". Il vice presidente dell'aula Emilio Del Bono (Pd), al banco della presidenza in quel momento, ha richiamato la sua collega di partito e dando di nuovo a Gallera la parola invitandolo a concludere. Nel seguito un altro consigliere del Pd, Carlo Borghetti, ha preso la parola e ha invitato esplicitamente Gallera a non usare epiteti di quel genere.

Poco dopo, fuori dall'aula, Gallera e Rozza si sono incontrati e hanno chiarito le rispettive posizioni. L'incidente è rientrato.