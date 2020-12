Lombardia Film Commission, gip boccia richiesta di perizia sull'immobile di Cormano

Prosegue l'inchiesta sulla compravendita dell'immobile di Cormano in cui, al centro, ci sono l'ente regionale Lombardia Film Commission e i revisori contabili della Lega, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, indagati nell'inchiesta milanese. Le difese dei due professionisti avevano avanzato richiesta di una "super perizia" sul valore del capannone, che la Film Commission aveva comprato per 800 mila euro.

Ma il gip milanese Giulio Fanales ha respinto la richiesta ritenendo che, in quest caso, una "perizia di lunga durata" non sia ammissibile. Il caso emerse con la constatazione che l'immobile, qualche mese prima, era stato acquistato da un altro soggetto alla metà del valore (400 mila euro). Il terzo indagato, il commercialista milanese Michele Scillieri, nel cui studio sarebbe stata anche apposta, in seguito, la sede legale della "Lega Matteo Salvini", a febbraio 2017 fece acquistare dalla società Andromeda il capannone, pagandolo con 400 mila euro, mentre la Fondazione Lombardia Film Commission acquistò l'immobile a 800 mila euro qualche mese più tardi, a dicembre. Il presidente di Lfc era Di Rubba.