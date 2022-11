Secondo Moratti la Lombardia è troppo milanocentrica

"Che la Lombardia decresca da 10 anni non è comprensibile date le potenzialità. Abbiamo fatto una politica troppo 'milanocentrica', lo dico da milanese. Milano è sicuramente la 'città Stato, la 'città Regione' chiamiamola come vogliamo, ma in questo momento abbiamo bisogno di riequilibrare il tema 'Milano e le altre città' e la Regione ha una responsabilità in questo, nel colmare questi divari": lo ha detto Letizia Moratti, candidata del Terzo Polo alla presidenza della Regione, intervenendo al dibattito "Le 4 Lombardie e il ruolo della politica" nell'ambito del festival Cittaimpresa al quale sono intervenuti tra gli altri anche il sindaco di Brescia Emilio Del Bono e l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi.

Differenze, tra la metropoli e le altre città in termini ad esempio, ha ricordato Moratti, di digitalizzazione, trasporti, rete sanitaria che la Regione "deve recuperare" perché "sono pericolosissime se non le recuperiamo al più presto possibile, con Milano che continua a crescere e le altre città che sono penalizzate". "Il Paese decresce da 20 anni ma la Lombardia da 10 e che decresca da 10 anni non è comprensibile", ha sottolineato commentando il contesto generale. Inoltre "la Lombardia da 10 anni non cresce, consumando suolo" quindi "non solo non c'è sviluppo ma non c'è neanche sviluppo sostenibile", ha detto. "Le sfide le possiamo vincere, ma dobbiamo partire dalla realtà", ha aggiunto e dobbiamo "investire nei gap che abbiamo".

Secondo Moratti è necessaria una "crescita sistemica e inclusiva" ad esempio su digitalizzazione e ricerca e sviluppo. "Non basta essere presenti sui tavoli nel momento in cui si decide ma c'è tutto un percorso che deve essere fatto prima dai funzionari e dai dirigenti, un lavoro faticoso, forse nascosto ma solo attraverso quello si può contare sui tavoli europei. Senza quello non basta la presenza di un assessore o presidente di Regione", ha affermato.