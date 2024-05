La Lombardia apre ai pro-life nei consultori

La Lombardia apre all'ingresso delle associazioni pro-life nei consultori. Dopo l'approvazione da parte del Parlamento di una norma contenuta nella legge di conversione del decreto per l’attuazione del Pnrr, la Regione l'ha subito accolta. Durante la seduta del Consiglio regionale tenutasi martedì 7 maggio, Mauro Piazza sottosegretario con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale ha risposto a un'interrogazione di Patto Civico in merito: "Regione Lombardia ha sempre attuato quanto previsto dalla Legge 194 e ha sempre collaborato con il Terzo settore e intende avvalersi di tutte le possibilità che l'ordinamento mette a disposizione per contrastare la denatalità". Piazza ha poi aggiunto: "Le iniziative di Regione Lombardia potranno essere integrate con le nuove opportunità concesse dalla normativa di recente applicazione".

Le reazioni

Un'iniziativa che 'spaventa' l'opposizione. A margine della seduta il consigliere Luca Paladini ha detto: "Ho chiesto alla giunta e all'assessore Bertolaso, che era assente, informazioni più dettagliate su quello che pare paventarsi come un pericolo, o almeno è come la vivo io, ovvero la presenza di militanti pro life all'interno dei consultori. Non è tanto l'applicazione nella sua completezza della 194, ma è la paura che quei luoghi diventino non più luoghi in cui una donna viene curata e protetta, ma giudicata perché i pro life sono quelli che raccolgono le firme per far ascoltare alle donne il battito cardiaco del feto. Quindi ci spaventa l'idea che in quei luoghi ci siano associazioni che giudicano da un punto di vista etico e morale le donne".

Sono della stessa idea anche Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd, e la consigliera Paola Bocci. Si tratterebbe di "una decisione grave" e per questo i dem si dicono disponibili a raccogliere le "segnalazioni sulla mancata applicazione della 194 nella nostra Regione, come abbiamo sempre fatto, e segnalazioni di ingerenze nella vita delle donne che possono essere causati dai neo-oscurantisti".