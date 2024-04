Luca Bernardo è il nuovo capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano

Forza Italia ha un nuovo capogruppo a Palazzo Marino: è Luca Bernardo, direttore del dipartimento di pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli-Sacco e già candidato sindaco del centrodestra nel 2021. Da circa una settimana, Bernardo è entrato nel gruppo di Forza Italia in consiglio comunale (in precedenza era a sé stante, come consigliere eletto in quanto candidato sindaco sconfitto).

Sostituisce Alessandro De Chirico, che sarà candidato di Forza Italia alla presidenza di una commissione sulle case popolari. "Ringrazio De Chirico per il lavoro svolto fino a oggi, e faccio un grande in bocca al lupo a Bernardo, persona di grande equilibrio e generosità che saprà guidare il gruppo con entusiasmo e determinazione", ha affermato Cristina Rossello, segretaria cittadina per Forza Italia.

Secondo la nota diffusa dal partito, l'avvicendamento a metà mandato era stato stabilito all'indomani delle scorse elezioni. Con l'ingresso di Bernardo, Forza Italia torna dunque a tre consiglieri. C'è infatti anche Gianluca Comazzzi, contemporaneamente assessore regionale ai territori, mentre Marco Bestetti, eletto nel 2021 con gli 'azzurri', era passato a Fratelli d'Italia.