"Cambiamento climatico non è frutto dell'uomo": Lucia Lo Palo salvata da Fontana

Lucia Lo Palo, presidente di Arpa Lombardia, mantiene la sua carica. A deciderlo il presidente Fontana e la giunta che “hanno valutato che non vi siano gli elementi per la revoca dell’incarico alla presidente di Arpa”, legge in una nota in aula Mauro Piazza, sottosegretario autonomia e rapporti con il consiglio regionale. Lo Palo aveva ricevuto mozione di sfiducia lo scorso 14 novembre.

Durante una trasmissione di Italpress, Lo Piano ha detto: “Noi attraversiamo il cambiamento climatico da sempre, da quando la terra esiste. È doveroso scindere le due cose. L’inquinamento è dettato dall’industrializzazione, quanto al cambiamento climatico l’Italia è una regione che è un hotspot ed essendo un hotspot il cambiamento climatico è in corso, ma è una cosa che è in corso da varie ere geologiche”. In sintesi, il cambiamento climatico non sarebbe frutto dell’azione umana.

A presentare la mozione di sfiducia e la richiesta di dimissioni erano state le opposizione, con approvazione in consiglio regionale a scrutinio segreto (e non sono mancati i franchi tiratori nel centro destra). La dichiarazione controversa della presidente di Arpa non era piaciuta a nessuno.