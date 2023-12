L'addio dell'Anpi a Luigi Ganapini

È morto nel giorno di Natale Luigi Ganapini, storico e studioso del fascismo e della Resistenza legato all’Anpi. Ad annunciarlo in un comunicato la sezione di Sesto San Giovanni dell’associazione. Ganapini, 84 anni, ha collaborato a lungo con l’Istituto per la storia del movimento di liberazione in Italia come coordinatore delle ricerche. È stato anche professore di storia contemporanea all’Università di Trieste e poi a Bologna.

Poi è arrivata la direzione dell’istituto per la storia della Resistenza di Sesto San Giovanni, oggi chiamato Istituto per la storia dell’età contemporanea. “Lo ricordiamo quando nell’aprile scorso ha presentato con noi il suo libro ‘Giorni di tarda estate. Guerra civile nell’Italia del Duce’. In quella serata con passione ci ha esposto uno dei suoi argomenti di ricerca privilegiati: la guerra civile che ha interessato l’Italia tra l’autunno del 1943 e la primavera del 1945”, si legge nella nota.

Anche il presidente provinciale Roberto Cenati ha mandato il suo messaggio di cordoglio: “Caro Gigi mancherai tanto a me, all’Anoi, a tutti noi”.