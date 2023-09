Majorino contro Fontana: "Prende in giro i comuni colpiti dai nubifragi"

È un durissimo Pierfrancesco Majorino, quello che accusa il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana di farsi beffe dei comuni interessati dai violenti temporali di fine luglio. Il capogruppo del Partito democratico in regione ha letteralmente dichiarato che "Fontana prende in giro i comuni colpiti dai nubifragi e questo è intollerabile".

"A moltissimi comuni - l'accusa di Majorino - non sono arrivati i fondi per gli interventi d'urgenza sulle scuole anche solo perché i sindaci sono stati più tempestivi della Regione, perché sono intervenuti immediatamente senza attendere che la giunta Fontana arrivasse, due settimane dopo, con un provvedimento che, è un paradosso, usava la procedura della somma urgenza".

"Comuni come Milano sono penalizzati per questo. Ma Fontana - prosegue il capogruppo - smentisce anche il Consiglio regionale, che a fine luglio ha votato una mozione delle opposizioni che chiedeva di aiutare i comuni a ripristinare gli edifici e gli spazi pubblici danneggiati, a partire dalle scuole. C’è un voto dell’Aula che Fontana deve rispettare. Intanto i comuni sono in emergenza e la Regione è totalmente assente".