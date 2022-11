Regionali Lombardia, Majorino: "Mi candido solo se contribuisco all'unità"

"Io ci sono se, e solo se, contribuisco a unire e a risolvere una situazione complicata". Queste le parole dell'eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino a proposito della sua possibile candidatura alle prossime elezioni regionali in Lombardia.

Quanto a una potenziale alleanza con il Movimento cinque stelle, Majorino ha commentato che il tentativo va fatto. "Un confronto alla luce del sole - ha detto ai microfoni di Radio Popolae - se non siamo d'accordo, una stretta di mano e ognuno gioca la sua partita. Se ci sono idee che uniscono per il futuro della Lombardia, evitiamo di correre divisi. Proviamoci".

"Le primarie sono un'occasione straordinaria di partecipazione ma dobbiamo chiederci se possiamo stare fino al 18 dicembre, unica data possibile per la consultazione, senza candidati - ha continuato l'eurodeputato -. Anche considerando che buona parte della coalizione le primarie non le vuole. Poi, certo, se non si trova un nome che unisce, quella via d'uscita c'è sempre".

"Il mio appello è per l'unità - ha concluso Majorino - parliamo di sanità pubblica, lotta alla disoccupazione, sostegno alle imprese, problemi dei pendolari, crisi climatica. Questi sono i temi veri, poi io posso benissimo non essere il candidato". Tra i nomi dei possibili candidati, anche quello dell'assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, che sabato ha annunciato di voler correre contro Letizia Moratti e Attilio Fontana.