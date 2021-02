Majorino: "Sono Fontana e Moratti che dovrebbero andare a casa, non Trivelli"

"Fontana e Moratti licenziano un altro direttore generale della sanità lombarda. In realtà sono loro quelli che dovrebbero andare a casa”. Questo in un post sui social il commento dell'europarlamentare del Pd Piefrancesco Majorino sulla sostituzione di Marco Trivelli con Giovanni Pavesi alla direzione generale del Welfare lombardo.

Dello stesso tenore era stata la reazione delle opposizioni in Regione, con Fabio Pizzul (Pd) che aveva messo in luce come si trattasse dell'ennesimo "cambio al vertice della sanità lombarda dall'inizio della pandemia" che però non risolveva di certo "le difficoltà e le inefficienze della Regione di fronte al virus", e Massimo De Rosa (Movimento Cinque Stelle) che definiva i continui cambiamenti come "atto di accusa pubblico dell'assessore Moratti alla gestione Fontana".

"Questo modo di governare la nostra regione - aveva fatto eco Pietro Bussolati (Pd) - deve finire. Non possiamo continuare ad essere noi cittadini a pagare il conto delle loro inadeguatezze". La nomina di Pavesi a nuovo il direttore generale al Welfare è giunta a circa un mese di distanza dal passaggio dello stesso assessorato, con Letizia Moratti che ha preso il posto di Giulio Gallera.

Il nuovo dg al Welfare lombardo, il 59enne Giovanni Pavesi, ex dg dell'Usl 8 Berica, dell'Ulss 6 Vicenza ed ex commissario straordinario dell'azienda Ulss 5 Vicenza, vanta una lunga esperienza sul tema. La stessa regione, in un comunicato, lo presenta come un "esperto di management sanitario, che vanta una proficua attività di collaborazione con l'università Bocconi di Milano-Cergas Sda, Centro di ricerca e gestione dell'assistenza sanitaria e sociale, in particolare in materia di management delle aziende sanitarie in tempo di crisi e modelli di governance per il procurement sanitario".