Uno dei ragazzi evasi dal Beccaria accompagnato in questura da Majorino

C'è anche il candidato alla presidenza della Lombardia del centro sinistra, Pierfrancesco Majorino dietro al ritorno del quinto dei sette ragazzi evasi dal Beccaria il giorno di Natale, di cui gli ultimi due presi il 29 dicembre a Triuggio (Mb).

Il giovane, un 19enne originario del Pavese e residente nel Comasco, aveva già pensato di costituirsi, ma aveva ancora molti dubbi. Una signora, sua conoscente, ha iniziato una lunga opera di convincimento e a un certo punto, su consiglio di alcuni amici, ha pensato di rivolgersi proprio a Majorino chiedendogli di fare da mediatore.

L'europarlamentare ha dato la sua disponibilità e intorno alle 19 di mercoledì 28 dicembre è andato in questura per spiegare la situazione ai poliziotti. Poco dopo è arrivato il ragazzo in compagnia della signora, che a quel punto, convinto, si è consegnato. Arrestato per evasione, il 19enne verrà processato per direttissima.