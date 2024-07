Intitolare Malpensa a Berlusconi? Per Sala è "sgarbo istituzionale"

La vicenda dell'intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi? Dimostra che "in Italia non esistono due cose: un minimo di rispetto e garbo istituzionale e l'indipendenza degli enti pubblici". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala lunedì pomeriggio a margine del consiglio comunale, commentando la notizia che il Ministero delle Infrastrutture sarebbe pronto a intitolare all'ex leader di Forza Italia, scomparso nel 2023, l'aeroporto milanese di Malpensa.

Sala ha ricordato che il consiglio regionale della Lombardia, un anno fa, approvò un ordine del giorno per intitolare Malpensa a Berlusconi ("la Lega - ha detto - non aveva nemmeno partecipato al voto"), che poi fu trasmesso all'Enac, per il parere in merito: "Il presidente di Enac in 24 ore decise per l'intitolazione senza sentire Sea, che in quel luogo investe, crea lavoro, opera per il servizio. Ma l'assurdo è che, nemmeno ad oggi, è stata comunicata la decisione a Sea".

No ai "toto nomi"

"Girano dei whatsapp", ha ricostruito il sindaco: "Se questo è il sistema ne prendiamo atto, di certo non è rispettoso dei ruoli di ognuno. Il fatto è che, ad oggi, Sea non ha una Pec che conferma la cosa". E, sull'ipotesi di suggerire intitolazioni alternative, Sala ha declinato il 'toto nomi': "Non farei controproposte, ma farei riflettere sul perché di una situazione del genere. Non si tratta di una scelta di poco conto. Per il bene e la reputazione dell'aeroporto è una cosa buona o no? Come si fa a decidere in 24 ore una cosa del genere senza consultare chi opera lì? Io non penso che sia una cosa esente da conseguenze, da tutti i punti di vista".

In precedenza, Matteo Salvini aveva reso noto che il consiglio d'amministrazione di Enac aveva approvato la proposta di Regione Lombardia di intitolare Malpensa a Berlusconi, aggiungendo: "Sono pronto a mettere l'ultima firma, con orgoglio e commozione, nel ricordo dell'amico Silvio, grande imprenditore, grande milanese e grande italiano".