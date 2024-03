Il Comune con più di 1.000 persone senza medico

Erano 2.300, fino a poco tempo fa, i residenti di Vimodrone senza medico di famiglia, su quasi 17mila abitanti (tra cui 4mila anziani): da pochissimo si è insediato un nuovo professionista, ma in più di mille restano comunque privi dell'assistenza sanitaria di base. E così, nel comune dell'hinterland est di Milano, venerdì mattina, sotto la pioggia, decine di persone si sono radunate davanti alla sede dell'ex Asl (una storia a sé), per chiedere alle istituzioni di intervenire. C'è anche una raccolta di firme da presentare alla Regione.

Sui volantini e manifesti è ancora riportato il numero 2.300, dovuto a ben due medici andati in pensione tra ottobre e gennaio. Ma, anche se ora si è un po' ridimensionato, il problema rimane, perché mille persone senza medico significano una su 17, e potrebbe di nuovo peggiorare: bastano un altro pensionamento o le centinaia di famiglie che si stanno trasferendo nelle nuove palazzine all'ingresso da Milano. Le alternative? Rivolgersi a Segrate, per chi può spostarsi. Ma basta fare una verifica sul Fascicolo del Cittadino, sul sito della Regione, per vedere che, al momento, non è possibile selezionare alcun medico. Nemmeno nel territorio vicino.

Servizi che vanno e vengono

Al presidio a un certo punto è arrivato il sindaco, Dario Veneroni, eletto con il centrosinistra, che ricopre anche il ruolo di consigliere delegato al bilancio in Città metropolitana. A ottobre, in occasione del primo pensionamento di questo periodo, aveva denunciato la situazione pubblicamente e alle autorità sanitarie. "Non mi hanno mai risposto", commenta spiegando la situazione generale di Vimodrone dal punto di vista sanitario.

E si torna alla palazzina dell'ex Asl, di proprietà comunale, fino a una decina d'anni fa sede di un poliambulatorio con alcune specializzazioni (quando gli abitanti, tra l'altro, erano qualche migliaio in meno). Dopo la chiusura ha ospitato un centro vaccinale (chiuso proprio da venerdì 1° marzo, tornerà a Pioltello) e, al primo piano, gli studi dei pediatri. Avrebbe dovuto diventare casa di comunità, in accordo con Segrate e col sostegno dell'Ats di zona, nell'ambito della riforma sanitaria Fontana-Moratti. Ma la Regione ha bocciato il progetto e ha deciso che la casa di comunità si realizzerà, invece, a Segrate, in una sede da ristrutturare. Proprio per questo, da Segrate verrà trasferito a breve a Vimodrone un servizio neuropsichiatrico, ma solo temporaneamente.

Lo sportello e il bus (a spese del Comune)

Nel frattempo, vista la chiusura del poliambulatorio, anni fa il Comune si è attivato per aprire, in convenzione con l'Ast, uno sportello per sbrigare alcune pratiche (tra cui la scelta-revoca del medico, il cambio di anagrafica e altre ancora) per evitare ai cittadini di recarsi su appuntamento all'Ast di Segrate. "Ha sgravato anche loro, ma è un servizio totalmente a carico del Comune, compresa la dipendente che se ne occupa", spiega il sindaco. Lo sportello è aperto tre giorni alla settimana e, a volte, c'è la fila. E non è finita qui: l'amministrazione di Vimodrone ha anche attivato un servizio di bus navetta, in collaborazione con Atm, sempre per Segrate, soprattutto per gli anziani che altrimenti non saprebbero come spostarsi. Il costo? 130mila euro, tutti a carico del Comune di Vimodrone.

"Chiediamo che qualcosa resti qui permanentemente", conclude il sindaco Veneroni: "Per esempio, potrebbero darci il servizio che una volta si chiamava guardia medica, che tra l'altro avevamo, quando c'erano meno abitanti, e ci han tolto. E comunque la carenza di medici resta un problema".