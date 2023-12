mancato rinnovo della convenzione per i militari sui treni trenord, duca: “un problema in più per la sicurezza pubblica in lombardia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

29 dicembre 2023 - Il Sindacato Autonomo dei Militari, sigla sindacale che rappresenta uomini e donne dell’Esercito Italiano, esprime profonda preoccupazione per il mancato rinnovo della convenzione che ha garantito la presenza delle Forze Armate sui treni Trenord in Lombardia. A partire dall'1 gennaio 2024, questa importante collaborazione sarà compromessa, mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica nella regione. A tal proposito il Segretario Generale del SAM Antonino Duca ha dichiarato: "La decisione di non rinnovare la convenzione minaccia direttamente il benessere e la sicurezza di chi utilizza i treni nella regione. Abbiamo assistito a numerosi casi in cui l'intervento tempestivo dei militari ha impedito che situazioni potenzialmente pericolose sfociassero in violenze gravi. La loro presenza costituisce un deterrente efficace contro atti criminali e comportamenti antisociali sui treni, assicurando un viaggio più sicuro per tutti, soprattutto di anziani e giovani studenti e studentesse”. Negli ultimi anni, infatti, i militari hanno svolto un ruolo cruciale nel garantire un ambiente sicuro sui treni Trenord, intervenendo in decine di episodi in cui operatori e passeggeri sono stati vittime di violenza. La presenza dissuasiva degli uomini e delle donne in divisa ha contribuito significativamente a prevenire atti criminali, creando un ambiente più sicuro per i viaggiatori e il personale di Trenord: "Il Sindacato Autonomo dei Militari esorta le autorità competenti e la direzione di Trenord a riconsiderare questa decisione, tenendo conto del ruolo cruciale svolto dalle Forze Armate nella promozione di un ambiente sicuro sui trasporti pubblici - dichiara Duca. Chiediamo un dialogo aperto e costruttivo per trovare una soluzione che possa garantire la sicurezza di operatori e passeggeri senza compromettere il benessere della comunità lombarda." La sicurezza pubblica è un bene comune che richiede la collaborazione di tutte le parti interessate. Il Sindacato Autonomo dei Militari, come avvenuto in altri territori dove le convenzioni erano cessate, è pronto a impegnarsi attivamente per trovare soluzioni che salvaguardino la sicurezza e il benessere di chi viaggia sui treni Trenord in Lombardia lavorando fattivamente al ripristino del protocollo. La sicurezza è un diritto fondamentale, e la presenza di uomini e donne in divisa è un investimento nella tranquillità di tutti i cittadini.