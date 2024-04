25 aprile: a Milano Elly Schlein e Calenda, ci sarà anche lo scrittore Scurati

Ci sarà anche lo scrittore Antonio Scurati alla manifestazione del 25 aprile a Milano. Lo rende noto l'Anpi nazionale. Nei giorni scorsi non era ancora data per certa la sua partecipazione ma, come aveva anticipato il presidente provinciale Primo Minelli, sarebbe stato in ogni caso letto dal palco il suo discorso "censurato" dalla Rai.

Alla vigilia, inoltre, sono confermate le presenze di quattro leader politici nazionali, sempre a Milano: la segretaria del Pd Elly Schlein, il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e il leader di Azione Carlo Calenda. La partenza del corteo è prevista per le 14.15 (l'appuntamento poco prima lungo tutto corso Venezia), in modo che la 'testa', composta dalle autorità cittadine, arrivi in piazza del Duomo intorno alle 15.30.

Quest'anno i giovani palestinesi e varie sigle di estrema sinistra (tra cui Transiti28, Panetteria Occupata, Cambiare Rotta, Lume e Potere al Popolo) si sono dati invece appuntamento alle 13.30 in presidio in piazza del Duomo: non parteciperanno dunque al corteo, cosa che invece farà l'Associazione palestinesi d'Italia (Api), partendo dal fondo.