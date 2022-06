Il presidio contro la Corte suprema degli Usa e per il diritto all'aborto

Presidio a Milano contro la recente decisione della Corte suprema degli Stati Uniti, che ha stabilito che l'aborto è un tema di cui devono occuparsi i singoli stati e non può quindi essere regolato a livello federale. Ad organizzare il presidio, che si terrà giovedì 30 giugno alle sei e mezza di pomeriggio in piazza Scala, le donne del Pd lombardo.

"Siamo convinte che si tratti di un attacco gravissimo ai diritti e alla libertà di scelta delle donne", si legge in una nota di DonneDem: "Molte donne saranno costrette a spendere molto denaro per i loro diritti, spostandosi verso paesi dove sarà legale interrompere la gravidanza: vi è inoltre il rischio persino più grande che si ritorni ad abortire nella clandestinità, con tutti i rischi che ne conseguono. Oggi siamo con le sorelle americane, perché ancora nel 2022 la libertà e l'autodeterminazione vengono attaccate e rimesse in discussione, nel tentativo di farci tornare indietro".

L'annuncio del presidio è stato diffuso da Diana De Marchi, consigliera comunale del Pd e consigliera metropolitana, delegata al lavoro e alle politiche sociali: "L'invito è aperto a chiunque, donne, uomini e associazioni che lo condividono". Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd milanese, sottolinea che la composizione della Corte suprema degli Usa è "fortemente influenzata dalle nomine dell'ex presidente Trump" e aggiunge che tutto il partito aderisce al presidio: "Nonostante la Legge 194, in Lombardia in moltissimi ospedali il pieno accesso all'interruzione volontaria di gravidanza non è garantito: il 60 per cento dei ginecologi è obiettore di coscienza e in sette strutture le donne non hanno proprio scelta".

Negli Stati Uniti, quando la sentenza della Corte suprema diventerà completamente efficace, entreranno automaticamente in vigore le leggi statali precedenti sull'aborto, che dunque tornerà ad essere vietato in alcuni stati. Diverse aziende hanno già annunciato che pagheranno le spese di viaggio da uno stato all'altro per le proprie dipendenti che intendono abortire.