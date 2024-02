Riaprire l'anagrafe di Niguarda: la manifestazione del centrosinistra

Riaprire (almeno per un giorno alla settimana) la sede dell'anagrafe di via Passerini, a Niguarda. Lo chiedono le forze politiche di centrosinistra del Municipio 9 di Milano, che hanno organizzato un presidio, di fronte alla ex sede (dove ancora si trova la biblioteca rionale) per venerdì 23 febbraio alle sei di pomeriggio.

L'anagrafe era stata chiusa dal Comune di Milano, insieme a quella di via Boifava, nel mese di gennaio del 2023, per rafforzare le altre sedi anagrafiche decentrate dei due Municipi 9 e 5, maggiormente frequentate. Il Comune affermava infatti che, nel 2022, la sede di via Passerini aveva registrato una media di 35 accessi al giorno, contro i circa 100 di via Baldinucci (Dergano) e largo De Benedetti (Isola).

Ma i quartieri della periferia nord di Milano 'sentono' la mancanza dell'anagrafe di Niguarda. Oltretutto, proprio in via Passerini presto saranno ultimate alcune nuove edificazioni, e in via Tremiti, nella parte nord del quartiere, ci sono cantieri in corso. Questo significa che, a breve, il quartiere avrà nuove famiglie che avranno bisogno anche dei servizi anagrafici.

Ai residenti di Niguarda era stata indicata proprio via Baldinucci come alternativa; ma, tra via Passerini e via Baldinucci, coi mezzi pubblici si impiegano circa 30 minuti, utilizzando due autobus oppure un autobus e un tram. Non un'alternativa facilmente praticabile per le persone anziane.

Attualmente, in realtà, in via Passerini è possibile la stampa self service (o facendosi aiutare dagli addetti della biblioteca adiacente) dei certificati, ma è un servizio di fatto non molto pratico, soprattutto per gli anziani del quartiere. Ecco perché le forze politiche di centrosinistra del Municipio 9 chiedono l'apertura dello sportello almeno per un giorno alla settimana. Nei mesi scorsi ci sono già state interlocuzioni con l'assessora Gaia Romani, mentre al presidio di venerdì sarà presente anche la presidente del Municipio, Anita Pirovano, di Alleanza Verdi-Sinistra.