Fdi rinvia la mozione contro la carriera alias: studenti al Pirellone per difenderla

La mozione regionale contro la carriera alias nelle scuole è stata al momento ritirata, ma si è comunque svolta martedì mattina una manifestazione inizialmente indetta contro la mozione, che aveva, come prima firma, quella di Giacomo Zamperini di Fratelli d'Italia. Circa cento persone si sono date appuntamento alle nove e mezza davanti al Pirellone. Anche perché Fdi ha annunciato che tornerà a proporre il testo a settembre.

In via Fabio Filzi, sotto il Pirellone, erano presenti diversi comitati studenteschi di scuole lombarde dove la carriera alias è già attiva, oltre a gruppi politici, tra cui +Europa, Radicali Italiani, Giovani Democratici, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. I promotori della manifestazione promettono che torneranno a mobilitarsi se Fratelli d'Italia deciderà, tra qualche mese, di riproporre il testo.

La carriera alias è un protocollo con cui molte università (Statale, Bicocca, Politecnico, Insubria, Bergamo, Brescia e Pavia) e 29 scuole superiori (di cui 13 nella città metropolitana di Milano) fanno comparire, nella burocrazia interna (documenti, registri di classe e così via), il nome che corrisponde all'identità di genere dello studente, anche se diverso da quello anagrafico. Il nuovo nome non ha quindi valore legale ma consente allo studente o studentessa di affrontare in modo meno traumatico il corso di studi. In Statale la carriera alias esiste dal 2018 e, dal mese di maggio del 2023, non è più necessario il nulla osta di un medico per attivarla.

Che cosa diceva (e dirà) la mozione

Tra le altre cose, l'estensore della mozione ritiene che "l'implementazione (sic) della 'carriera alias' e? potenzialmente dannosa per gli stessi studenti che la richiedono in quanto porta a consolidare una percezione soggettiva che, persino laddove sia accompagnata da una vera e propria disforia di genere, e? nella quasi totalita? dei casi - in particolare nei minorenni - temporanea e risolta spontaneamente nella maggiore eta?". E poi che "i recenti inconsueti aumenti nell’identita? transgender" potrebbero essere legati "alle influenze che i giovani subiscono in societa?, sia da amici, da internet, le reti sociali e gli altri media".

L'estensore della mozione si lascia poi andare a valutazioni giuridiche sul cambio di nome (che, in diritto, comprende il 'prenome' e il 'cognome'). Ma, se è vero che il codice civile all'articolo 6 dispone che i cambiamenti sono ammessi solo nei casi e con le formalità indicati dalla legge, e quindi non in ambito scolastico, è altrettanto vero che la carriera alias non è mai un cambio effettivo del nome anagrafico, ma l'assegnazione di un nome fittizio soltanto nell'ambito della scuola stessa: i documenti ufficiali (come il diploma o la laurea) conterranno in ogni caso, ancora, il nome anagrafico. La carriera alias (cioè il nome fittizio) non serve a cambiare qualcosa che, per legge, si può cambiare solo con una procedura ben precisa, ma a rendere più semplice la vita quotidiana dello studente all'interno della comunità scolastica.

Infine, l'estensore della mozione chiede alla giunta regionale della Lombardia di "approfondire questo tema" per contrastare "ogni tipo di azione che costituisca un illecito", nonché di chiedere alle scuole di annullare le carriere alias e di emanare "direttive regionali contro la diffusione nelle scuole della 'carriera alias' ed eventuali progetti educativi a essa connessi, ispirati alla teoria di genere"