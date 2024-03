"In Russia elezioni farsa", la manifestazione a Milano

Una doppia manifestazione, a Milano e a Roma, rispettivamente davanti al consolato e all'ambasciata russa, per protestare contro Putin nel primo giorno di elezioni presidenziali in Russia. "Elezioni non libere, non democratiche, senza candidati di vera opposizione", dichiarano Matteo Hallissey, Filippo Blengino e Patrizia De Grazia, segretario, tesoriere e presidente di Radicali Italiani.

A Milano i militanti si sono dati appuntamento alle 10 presso il consolato russo di via Sant'Aquilino, in zona San Siro, esponendo cartelli con i nomi di oppositori e giornalisti uccisi dal regime. In altri cartelli si leggevano slogan, in russo e in inglese: "Opposizione russa, sii coraggiosa come l'Ucraina", "Navalny non è morto, è stato ucciso dal Cremlino" e "Popolo russo, insorgi oggi per la democrazia domani". Il presidio tornerà anche sabato e domenica mattina.

E, per domenica, a mezzogiorno è prevista una mobilitazione promossa dalle opposizioni russe, in tutti i seggi in cui si voterà, in Russia e all'estero. L'idea è di radunarsi per mettersi in fila a votare, e poi una volta nei seggi invalidare la scheda o votare per un candidato diverso da Putin, tra quelli delle 'opposizioni tollerate', che comunque non votano mai contro il volere del Cremlino in Parlamento.

"L'Italia non riconosca il voto"

" Ai politici di opposizione è stato impedito di candidarsi e alcuni di loro, come Navalny, sono morti. Siamo qui per parlare con i cittadini russi e quelli italiani e per chiedere all’Italia e all’Unione Europea di non riconoscere l’esito di elezioni non libere e non democratiche", ha detto a Milano Patrizia De Grazia, presidente di Radicali Italiani: "In queste settimane abbiamo lanciato un mail bombing per chiedere ai russi di partecipare al 'Mezzogiorno contro Putin', iniziativa lanciata da molti oppositori russi. Chi è andato al funerale di Navalny l’ha fatto coraggiosamente, nonostante le telecamere. La Russia è un Paese in cui anche un gesto piccolo e non violento come recarsi al funerale di qualcuno è un gesto di opposizione. Chiediamo ai cittadini russi in Italia e agli italiani di stare con noi e con loro, di andare alle manifestazioni per l’Ucraina e contro Putin organizzate dagli attivisti russi".

"Carneficina di diritti e democrazia"

"Elezioni in un Paese democratico vuol dire avere liberamente accesso ai seggi, votare per più di un candidato, leggere sulla stampa un dibattito e non un giornalismo asservito, e questo in Russia non accade, per cui non si può parlare di libere elezioni", ha aggiunto RaffaeIla Stacciarini, segretaria dell'Associazione Enzo Tortora: "Il quinto mandato di Putin punta a restringere ancora di più i diritti, la Costituzione è già stata cambiata. Noi manifestiamo in solidarietà con chi crede in un mondo libero, mentre Putin li ha invitati a votare in maniera patriottica, in un momento di difficoltà che ha creato lui stesso, invadendo un altro Paese e restringendo i diritti in Russia. Chi altro deve morire per fermare la carneficina dei diritti e della democrazia che sta succedendo in Russia?".

"Vedendo le poche manifestazioni contro l'invasione in Ucraina abbiamo creduto che l’opposizione russa fosse morta, eppure la morte di Navalny ci ha mostrato che un’opposizione in Russia è ancora oggi possibile", ha concluso Luca Biscuola, del comitato nazionale di Radicali Italiani: "Abbiamo tutti visto le foto della folla che si radunava nei pressi della chiesa, dei cumuli di fiori lasciati sulla tomba dell’oppositore. Questo ci dà speranza, se è un primo passo nella lotta contro il regime".