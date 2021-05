Flash mob in piazza Duomo a Milano contro il Governo Draghi

Dire no alle politiche neoliberiste del Governo, in difesa dell'occupazione, dei salari, dei redditi e per la ricostruzione del pubblico. È questo l'obiettivo del flash mob organizzato da Rifondazione Comunista in piazza Duomo. La manifestazione si terrà sabato 15 maggio alle 11.

"L'iniziativa si svolgerà in contemporanea in molte città italiane nell'ambito della tre giorni che il partito promuove per diffondere le proposte per un fisco giusto, una buona e piena occupazione, un lavoro e salari dignitosi", scrivono gli organizzatori.

"Nel piano del Governo Draghi molti sono i miliardi destinati direttamente alle imprese e a elevare la competitività mentre non sono previsti interventi diretti sul dramma della disoccupazione, dei salari, delle protezioni sociali. La pandemia - dicono - ha messo in evidenza l'inadeguatezza del modello economico neoliberista che costringe alla povertà e nega le minime condizioni di giustizia sociale a milioni di persone".

"Il Recovery Plan - accusano da Rifondazione -si pone in continuità con il passato, la realtà ci ha mostrato che per il futuro è necessario investire su sanità, scuola, trasporti pubblici e ambiente. Appuntamento sabato 15 maggio alle 11.00 in piazza Duomo".