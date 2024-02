A Milano il film russo "Il testimone": manifestazione contro la propaganda di Putin

C'erano quasi 100 persone, in viale Monza, davanti al Circolo familiare di Unità proletaria, per protestare contro la proiezione, martedì sera, dell film 'Il testimone', finanziato dal governo russo. Bandiere ucraine e dell'Unione europea dal marciapiedi opposto, per la manifestazione organizzata da Ponte Atlantico, a cui hanno aderito la comunità ucraina, quella dei russi liberi e diversi partiti: Azione, +Europa, Associazione Enzo Tortora, Radicali, ma anche il circolo del Partito democratico 'Luciano Lama', la cui sede è proprio a fianco del circolo dove si proiettava il film.

"È un momento triste per Gorla, quartiere che ha una sua memoria antifascista e la cui storia è legata alla Resistenza", ha detto Angelo Inzoli, segretario del circolo del Pd, ricordando che la proiezione del film, dove prevista in sale comunali, era già stata annullata in alcune città: "Non siamo contro la cultura, ma contro la propaganda del regime di Putin, un regime aggressore condannato in modo unanime in Europa. Noi stiamo dalla parte dell'Ucraina".

Non si sono registrati momenti di reale tensione ma, prima delle 8 di sera (orario della proiezione), alcuni militanti di estrema sinistra si sono fermati a urlare contro i manifestanti, rimanendo dall'altra parte della strada, mentre la polizia controllava che nessuno 'attraversasse' viale Monza. A un certo punto alcuni di quelli che erano arrivati per assistere alla proiezione del film hanno sventolato la bandiera della presidenza della Russia (con lo stemma presidenziale) mentre un giovane cantava l'Internazionale col pugno chiuso. A loro si è rivolta una ragazza russa: "Vi regalerei il mio passaporto per andare a vedere come si vive in una dittatura dove non puoi esprimere la tua opinione perché vieni arrestato. Mi vergogno del mio Paese in questo momento".

"La propaganda di Putin ha corrotto i giornalisti, gli intellettuali, i politici", ha detto Alessandro Litta Modignani, coordinatore di Ponte Atlantico e ideatore della manifestazione: "Un mese fa siamo stati davanti alla libreria Ritter, specializzata nella storia del nazionalsocialismo, e stasera siamo qui davanti a un'iniziativa del Partito comunista. Compagni e camerati sono alleati in difesa di Putin e della dittatura. La Russia di Putin è uno Stato terrorista e criminale, ha riportato la guerra in Europa. Prima in Cecenia, poi in Georgia, poi in Crimea, adesso in Ucraina. State dalla parte dei dittatori, dei criminali, degli oppressori, di un Paese che ha avuto centinaia di giornalisti morti ammazzati dalla polizia di Putin, dove chi dissente dal potere cade dalla finestra e muore sfracellato come ai tempi di Stalin".

Il 'tour' del film filorusso

Quello de 'Il testimone' è una specie di 'tour' che sta toccando parecchie città italiane. La contro-manifestazione è confermata: "Sarà civile ma ferma, contro la campagna di disinformazione e fake news che sta dilagando in tutta Italia", ha detto Litta Modignani. E, per il circolo del Pd, "uno spazio come il Cfup, che si fregia di avere le sue radici nei valori della Resistenza e della lotta partigiana non dovrebbe ospitare iniziative propagandistiche di un regime aggressore la cui condanna è stata unanime in Europa e lo sarà fino a una soluzione politica della crisi scatenata dalla violazione del diritto internazionale".

Divieto di propaganda russa in sale comunali

Intanto, il 5 febbraio, il consiglio comunale di Milano aveva approvato una mozione proposta da Giulia Pastorella (Azione-Riformisti) per impedire che, nelle sale del Comune di Milano, si possano ospitare eventi di "chiara ispirazione e propaganda russa" in merito alla guerra in Ucraina, come già avviene ad esempio per il fascismo. L'intento della mozione non era quello di censurare idee diverse, ma evitare che le sale comunali siano utilizzate per instillare disinformazione e bugie direttamente ispirate dai centri di propaganda russa sulla guerra in corso. Un tipo di guerra definita 'ibrida', da cui proteggersi.