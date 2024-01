"Basta morti in strada": la manifestazione per Ivano, morto in bici in viale Umbria

Un centinaio di persone ha partecipato, mercoledì sera, al presidio in viale Umbria all'angolo con via Pistrucci dove, la notte di mercoledì, un ciclista di 37 anni, Ivan Calzighetti, è morto investito da un'auto guidata da una ragazza di 25 anni mentre era in sella alla sua bicicletta elettrica.

I manifestanti hanno affisso striscioni con le scritte "Basta morti in strada" e "Siamo stanchi morti di aspettare". Tra le richieste, quella di decretare il limite di velocità di 30 km/h a Milano, oggetto anche di una protesta scattata proprio nella stessa nottata di mercoledì con striscioni affissi in vari punti del centro cittadino.

L'incidente in viale Umbria

Lo schianto che è costato la vita a Ivano Calzighetti è avvenuto intorno alle 2.30 di notte, all'incrocio tra via Pistrucci e viale Umbria. È il primo morto in bicicletta sulle strade di Milano dall'inizio del 2024. Nel 2023, un anno segnato da numerose tragedie sulle strade, erano stati invece 13 i pedoni e 5 le persone in bici che avevano perso la vita a Milano.

L'impatto con la Peugeot 208 della ragazza di 25 anni è stato devastante. I soccorritori del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso del 37enne, padre di un bimbo piccolo. All'ora dell'incidente, il semaforo regolatore dell'incrocio era ancora in funzione. Di qui l'ipotesi, comunque da verificare, che uno dei due mezzi sia passato col rosso. Secondo i rilievi, l'auto proveniva da piazzale Lodi e procedeva lungo viale Umbria, mentre l'uomo stava attraversando viale Umbria in direzione via Pistrucci. L'autista della vettura si è fermata a prestare soccorso alla vittima; poi è stata medicata sul posto e accompagnata in codice verde al Policlinico. È già stata ascoltata dalla polizia locale ed è probabile che venga indagata per omicidio stradale, come da prassi.

Molto amato a Buccinasco

Calzighetti aveva compiuto 37 anni lo scorso 24 dicembre. Viveva a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente, a casa della compagna, ma era ufficialmente residente a Buccinasco, dove gestiva con la madre il bar Blue Velvet.

La notte scorsa, attorno alle 2.30, tra viale Umbria e via Pistrucci a Milano, mentre era alla guida della sua bici, è stato investito Ivano Calzighetti, giovane titolare del bar Blue Velvet di via Don Minzoni a Buccinasco, che gestiva insieme alla mamma. E il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, ha dedicato un ricordo all'uomo: "Un dolore grande, divenuto ancora più grande nel corso delle ore quando abbiamo appreso che si trattava di Ivano Calzighetti, ogni giorno dietro al bancone del bar Blue Velvet che gestiva con la mamma. Un ragazzo gentile e generoso, dagli occhi sorridenti, in tanti mi stanno scrivendo con un ricordo, tanti sotto shock, avevamo scambiato chiacchiere scherzose con lui solo pochi giorni fa. Oggi pomeriggio ho chiamato la mamma Lorena per esprimerle la mia personale vicinanza e l’abbraccio di tutta la comunità di Buccinasco alla sua famiglia, alla compagna di Ivano e al suo bimbo. Noi ci siamo, per qualsiasi cosa di cui avranno bisogno".