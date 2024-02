"No olimpiadi", il corteo attraversa il cuore di Milano

Un corteo contro le grandi opere per le olimpiadi invernali del 2026. È quello che ha attraversato il centro di Milano nel pomeriggio di sabato 10 febbraio. Le associazioni ambientaliste e comitati contrari all'evento si sono radunate in piazzale Lodi, a ridosso dell'ex Scalo Romana dove sta sorgendo il Villaggio Olimpico, per chiedere "lo stop di opere e interventi infrastrutturali inutili", i cui costi, sostengono "sono in continuo rialzo al pari del loro impatto ambientale".

Il corteo, a cui hanno preso parte circa 500 persone, è partito alle 15.30 da piazzale Lodi. I manifestanti sono passati lungo l'area adiacente l'ex scalo ferroviario di Porta Romana, sede del futuro villaggio olimpico, e il quartiere Corvetto oggetto di prossimi piani di riqualificazione. Nessun disordine rilevato dal dispositivo predisposto dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi, che ha coinvolto lungo tutto il percorso agenti di polizia di stato, militari dell'Arma dei carabinieri, polizia locale e polizia stradale per il controllo delle tangenziali e le uscite autostradali, e la polizia ferroviaria per il monitoraggio di eventuali arrivi di manifestanti provenienti da altre province a bordo di treni.

A fianco della protesta anche il consigliere comunale dei Verdi Carlo Monguzzi. "Le olimpiadi sono un momento di pace, fratellanza, sport e gioia - ha detto il consigliere di maggioranza a Mianews -. Ma queste rischiano di danneggiare fortemente l'ambiente, come ad esempio l'uso massiccio di neve artificiale, che consuma le risorse idriche delle montagne e ha un costo energetico insopportabile. La devastante pista di bob di Cortina che causerebbe tra l'altro l'abbattimento di 500 larici".

"Il Comune di Milano non deve girarsi dall'altra parte - ha concluso Monguzzi - ma deve essere protagonista della difesa dell'ambiente e della sostenibilità di tutto il percorso olimpico". Durante il corteo non ci sono stati attimi di tensione.