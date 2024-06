Flash mob per liberare gli ostaggi di Israele. Polemica col sindaco Sala: "È di parte"

Manifestazione lampo in piazza San Fedele a Milano, lunedì nel tardo pomeriggio, per chiedere la liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023. L'evento è stato organizzato dall'Unione giovani ebrei d'Italia e dal Forum delle famiglie degli ostaggi. Hanno aderito la Comunità ebraica di Milano, l'associazione Setteottobre, l'associazione Pro Israele e altre sigle.

I manifestanti si sono fermati, in silenzio, mentre risuonava la canzone "Bring you home", composta da Tamir Grinberg per denunciare la situazione degli ostaggi israeliani. Ognuno dei presenti ha alzato un volantino con la scritta "Rapito" e la fotografia di uno degli ostaggi. Al termine della manifestazione è stato intonato l'inno di Israele.

Tra i presenti, il presidente della Comunità ebraica Walker Meghnagi, il presidente del Memoriale della Shoah Roberto Jarach, il direttore del Museo della Brigata ebraica Davide Romano e il consigliere comunale dei Riformisti Daniele Nahum. "Liberate gli ostaggi, sono 7 mesi che sono in mano a questi terroristi - ha dichiarato Meghnagi - In un mondo civile non è possibile. Non si sa nemmeno quale sia il numero degli ostaggi vivi. Rilasciate gli ostaggi e i corpi dei rapiti".

"Sala di parte"

Non sfugge che piazza San Fedele sia anche il "retro" di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. La scelta del luogo non è casuale, viste le recenti dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala sulla bandiera palestinese da esporre: "Sala è di parte perché ha già detto quello che pensa, vuole esporre la bandiera palestinese", ha detto Meghangi: "Per mesi ha rifiutato di mettere lo striscione che avevamo proposto ("Liberate gli ostaggi") e mi chiedo perché oggi non possa dire di mettere la bandiera palestinese e anche quella israeliana, con scritto "uniti per la pace". Noi siamo cittadini di Milano, e la città di Milano è con noi per la pace".