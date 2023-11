Quasi 3mila alla manifestazione pro Palestina. E qualcuno paragona Hamas ai partigiani

Da 2mila a 3mila persone hanno partecipato, sabato 11 novembre, alla manifestazione a Milano in solidarietà al popolo palestinese, con un corteo che si è snodato da piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, a piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico. La maggior parte dei partecipanti fa parte di comunità straniere. Tra gli striscioni e i cartelli, la maggior parte solidarizzava con la popolazione della Palestina, ma non mancava, in testa al corteo, un messaggio con l'invito a boicottare i prodotti israeliani.

Un cartello, già visto durante un'altra manifestazione milanese, recitava: "Con Hamas, le brigate Ezzedin al-Qassam e il popolo palestinese per la liberazione della Palestina". Dal microfono di un furgone è stato chiesto di abbassarlo o toglierlo: "Non siamo antisemiti, siamo solo palestinesi. Nessuno deve dire che ci sono terroristi a Milano", ha detto una persona dal furgone. Il cartello era stato portato in corteo dal Pmli, sigla marxista-leninista. Altri partiti presenti erano Potere al Popolo e Rifondazione Comunista.

Frasi a sostegno di Hamas sono state però pronunciate al microfono alla fine del corteo, in piazza Leonardo da Vinci. Un oratore, in particolare, definendosi "leninista", ha affermato di essere "orgoglioso dei nostri combattenti" e che "Hamas è come i partigiani d'Italia", ma è stato fischiato da alcuni dei presenti.