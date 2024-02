Presidio contro McDonald's alla manifestazione pro Palestina

Un migliaio di persone ha partecipato, domenica pomeriggio, al 19esimo corteo di sostegno alla Palestina, sfilando da piazza Duca d'Aosta fino a piazza XXV Aprile.

All'inizio della manifestazione, durante la quale non si sono verificate tensioni, un gruppo di persone si è staccata dal corteo e si è recato davanti al ristorante McDonald's che si trova vicino alla Stazione Centrale: alcune ragazze hanno inscenato un flash mob e gli attivisti hanno attaccato adesivi con l'invito a boicottare la catena di ristorazione.

Alla testa del corteo, lo striscione "Contro l'imperialismo e il sionismo, con la resistenza palestinese. A fianco dei popoli che lottano". Altri striscioni e cartelli recitavano "Palestina libera con la resistenza fino alla vittoria", "From the river to the sea, Palestine will be free" ("Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera"), "Uccidere i bambini non è legittima difesa", "Israele uccide un bambino a Gaza ogni 10 minuti".