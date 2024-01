Corteo pro Palestina, Beppe Sala: "Inevitabile il rinvio"

È ancora un’ipotesi, ma sembra farsi sempre più concreta, quella del rinvio della manifestazione pro Palestina che dovrebbe tenersi domani a Milano in concomitanza con il Giorno della Memoria. La richiesta è arrivata qualche giorno fa dal presidente della Comunità ebraica a Milano, Walker Meghnagi.

Sulla questione il sindaco di Milano Beppe Sala aveva passato la palla al prefetto. A intervenire anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ieri ha parlato della possibilità di vietare la manifestazione palestinese. Oggi Sala, a margine dell’incontro con gli studenti a Palazzo Marino, ha commentato: “Ne ho parlato con il prefetto e mi ha detto che è allineato con il ministro Piantedosi e io non posso che accettare questa decisione. Per cui non voglio commentare ma credo che sia inevitabile a questo punto, quindi bene così”. Il primo cittadino ha detto di “capire le ragioni del ministro”.

Il murales vandalizzato

Intanto, un nuovo “attacco” al murales “Binario 21, i Simpson ebrei deportati ad Auschwitz” dell’artista Alexsandro Palombo. Sull’opera, realizzata al Memoriale della Shoah, sono apparse le scritte “W Hitler” e “Fuck Israele”. “Chi volta lo sguardo davanti a questi scempi è complice del problema”, ha commentato Palombo.