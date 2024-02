La manifestazione per chiedere la riapertura dell'anagrafe

Decine di persone hanno partecipato, venerdì sera, alla manifestazione davanti all'ex anagrafe di via Passerini a Niguarda, organizzata dai partiti di centrosinistra del Municipio 9, per chiedere la riapertura dell'ufficio almeno per un giorno alla settimana. Un ufficio anagrafico che il Comune di Milano aveva deciso di chiudere nel mese di gennaio del 2023, insieme a un altro (in via Boifava), per potenziare altri uffici maggiormente frequentati.

"Ribadiamo l'importanza dei servizi di prossimità, nell'ottica della città a 15 minuti che rappresenta l'architrave della nostra azione politica", il commento dei capigruppo di centrosinistra in Municipio 9 Marco Salamon (Alleanza Verdi-Sinistra), Michele Stimola (Lista Sala), Federico Rossi (Riformisti) e Giorgio Bettoli (Pd). Sull'anagrafe di via Passerini, il centrosinistra sta dialogando da tempo con l'assessora ai servizi civici Gaia Romani (Pd) e ci sarebbe la volontà di trovare il modo di riaprire l'ufficio, almeno per un giorno alla settimana, in modo da garantire il servizio di prossimità ai residenti.

"Siamo consapevoli delle complessità amministrative che il Comune sta affrontando e del fatto che ci sia un lavoro in corso per riaprire l’anagrafe prima possibile, ed è anche per questo motivo che abbiamo organizzato questo momento, affinché sia chiaro che i quartieri chiedono in modo compatto che si mantenga l’impegno che abbiamo preso: la riapertura dell’anagrafe, la tutela degli spazi di prossimità, preservando i servizi primari e tradizionali e sperimentando nuove forme di collaborazione con la cittadinanza attiva territoriale", conclude il comunicato dei capigruppo.

Secondo le statistiche fornite da Palazzo Marino, nel 2022 via Passerini aveva registrato mediamente 35 ingressi al giorno, mentre altri uffici del Municipio 9, tra cui via Baldinucci (Dergano) e largo De Benedetti (Isola) circa 100. Successivamente è stata data la possibilità di stampare certificati anagrafici presso le biblioteche rionali, compresa quella di via Passerini adiacente all'ormai ex ufficio anagrafico. Meglio di niente, ma non abbastanza: anche perché nel quartiere, presto, ci saranno nuovi residenti, con il completamento di un paio di interventi urbanistici. E per andare da Niguarda a via Baldinucci (che il Comune 'consigliava' agli utenti al posto di Passerini) occorre prendere almeno due mezzi pubblici impiegando circa mezz'ora, se non di più.