Scuola chiusa per il Ramadan, un gruppo di genitori protesta

Presidio di una decina di genitori della scuola Iqbal Masih a Pioltello, davanti all'istituto, chiuso mercoledì 10 aprile in concomitanza con la fine del Ramadan per decisione unanime del consiglio d'istlituto. Una decisione motivata col fatto che, in una scuola che conta il 43% di studenti stranieri (in larga parte musulmani), le classi sarebbero state comunque semivuote, con successive polemiche politiche nazionali.

I genitori hanno deciso di radunarsi davanti alla scuola, mercoledì, contro la decisione della sospensione delle lezioni. Con loro Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, secondo cui occorrerebbe un accordo tra lo Stato italiano e la comunità islamica: "Fino a oggi si sono succeduti governi di centrodestra e centrosinistra e nessuno è riuscito a farlo, quindi non credo che un preside possa decidere, scavalcando lo Stato su temi così importanti".

Un principio che stava alla base della mozione presentata da Davide Caparini (sempre della Lega) in consiglio regionale della Lombardia, martedì 9 aprile, in cui si chiedeva che lo Stato regolasse il sistema di deroghe al calendario scolastico (le scuole hanno ora una certa autonomia decisionale) e di introdurre un "sistema di monitoraggio" in capo alle Regioni. La mozione è stata però respinta dal consiglio regionale.