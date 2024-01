La manifestazione contro la propaganda russa davanti alla libreria di destra

Presidio di +Europa a Milano, domenica 14 gennaio alle 17.30, in via Maiocchi all'angolo con via Eustachi, nei pressi dello Spazio Ritter, la libreria di estrema destra in cui è previsto, alla stessa ora, un incontro dedicato a Darya Dugina, la figlia dell'ideologo Aleksandr Dugin, molto ascoltato da Putin e strenuo sostenitore della guerra d'aggressione su larga scala contro l'Ucraina. Dugina è morta a 29 anni a Mosca, ad agosto 2022, a causa di un'autobomba.

L'incontro allo Spazio Ritter è organizzato dall'associazione Vento dell'Est, la stessa che 'firma' altri eventi apertamente sostenitori della Russia in altre città italiane. L'associazione è presieduta da Lorenzo Berti (già esponente di CasaPound). All'incontro parteciperanno, tra gli altri, Maurizio Murelli (storico editore della destra radicale in Italia, già condannato per 'concorso morale in omicidio' per la bomba che uccise l'agente di polizia Antonio Marino nel 1973 a Milano) e Rainaldo Graziani (figlio di Clemente, fondatore di Ordine Nuovo insieme a Pino Rauti e altri).

Non c'è il Pd (ma ci sarà Lia Quartapelle)

Al presidio di protesta, che +Europa Milano ha organizzato insieme all'associazione UaMi (gli ucraini che organizzano l'abituale presidio in piazza del Duomo), hanno aderito i Radicali Italiani (con l'associazione Enzo Tortora), Azione Milano e Italia Viva Milano. Quelli della Tortora porteranno il viburno rosso (la 'Kalyna'), protagonista di una celebre canzone patriottica ucraina, e lo offriranno ai partecipanti all'incontro alla Ritter. Inizialmente sembrava che dovesse aderire al presidio anche il Partito democratico, ma poi non se n'è fatto nulla, anche se è stata annunciata la presenza di Lia Quartapelle, deputata del Pd, e di alcuni iscritti al vicino circolo 02Pd di via Eustachi. Ci saranno anche altri parlamentari: Benedetto Della Vedova (+Europa) e Mariastella Gelmini (Azione).

In sostegno alla manifestazione è intervenuto anche Andrii Kartysh, console generale dell'Ucraina a Milano: "Sembra che con l'inizio dell'anno la Russia abbia deciso di potenziare la sua avanzata sul fronte dell'informazione in diversi Paesi del mondo, tra cui l'Italia", ha dichiarato all'Adnkronos: "L'intento è quello di influire sull'info-sfera allo scopo di seminare dubbio e incertezza, divulgare informazioni propagandistiche utili al regime e influenzare l'opinione pubblica italiana verso la riduzione del supporto dell'Ucraina. Presentare l'aggressore come difensore è una tattica regolarmente impiegata dalla Russia nelle guerre dell'informazione".

Milano e Modena: no alla propaganda russa

Il console ucraino, sempre all'Adnkronos, aggiunge però che "eventi apertamente propagandistici, come può esserlo l'incontro a Milano dedicato a Darya Dugina o la presentazione in diverse città italiane del film russo 'Il Testimone', solitamente trovano l'attenzione di una cerchia di persone relativamente ristretta. E in uno scenario democratico di libera circolazione di idee e opinioni ciò che conta è l'adesione della maggioranza". Gli ucraini, argomenta il console Kartysh, "sanno di avere un fortissimo supporto, e lo abbiamo potuto costatare anche nel corso della polemica legata all'evento sulla presunta ricostruzione di Mariupol originariamente programmato per il 20 gennaio a Modena": un evento che avrebbe dovuto tenersi in una sala comunale, annullato dalla giunta modenese con l'intervento del sindaco Gian Carlo Muzzarelli (Pd). Nell'occasione, Radicali Italiani aveva indetto (e ha confermato) per il 20 gennaio una manifestazione nel centro di Modena, a cui potrebbero partecipare oltre mille persone da tutta Italia.

Il console Kartysh sottolinea anche che "sui social, nei commenti sotto i post, abbiamo visto molta presenza: indignazione per la decisione del Comune di Modena di mettere a disposizione una sala civica per un evento dichiaratamente filorusso prima, e supporto della decisione di annullare l'evento poi. E possiamo contare su una reazione immediata della comunità ucraina presente in Italia. L'unione fa la forza, e gli ucraini in Italia lo hanno dimostrato in svariate occasioni".