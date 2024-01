Tensione tra Ultima Generazione e i giovani della Lega, spintoni e insulti davanti al Tribunale

Tensione davanti al Tribunale, mercoledì mattina, dove era in corso un sit-in degli attivisti ecologisti di Ultima Generazione, presenti in occasione dell'udienza preliminare del processo a coloro che, il 15 gennaio 2023, imbrattarono il monumento 'Love' di Maurizio Cattelan in piazza Affari. Con loro anche alcuni esponenti del sindacato Adl Cobas.

A un certo punto, in corso di Porta Vittoria si sono presentati alcuni militanti della Lega Giovani, il movimento giovanile della Lega, guidati dal loro responsabile lombardo Alessandro Verri, che è anche capogruppo leghista in consiglio comunale a Milano. Come dichiarato esplicitamente da Verri, l'intenzione dei giovani della Lega era quella di "interrompere il sit-in di Ultima generazione". La polizia ha separato i due gruppi e la situazione è tornata alla calma.

"La Lega Giovani interrompe il sit-in di Ultima Generazione davanti al Tribunale con cartelli a favore delle condanne degli attivisti", scrive Verri in una nota: "Sono in corso diversi processi giudiziari contro gli attivisti di Ultima Generazione. Siamo qui per dire chiaramente da che parte stiamo: basta eco-terrorismo, basta blocchi stradali e basta monumenti imbrattati. Chi è stato indagato sia processato e condannato, vada a pulire e paghi i danni. Gli italiani sono stufi di essere ostaggio di presunti attivisti che guardano al dito e non alla luna".

Secondo Verri, "il problema ambientale è una questione seria e va affrontata senza invocare catastrofi. Abbiamo detto la nostra con le loro stesse armi, senza però interrompere i cittadini che hanno il diritto di lavorare o di andare a studiare".