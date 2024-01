La manifestazione degli anarchici: "Nordio appeso" e inni alla strage di Acca Larenzia

Alcune centinaia di persone si sono radunate a Milano, sabato pomeriggio, per una manifestazione nazionale anarchica e antifascista la cui piattaforma principale è la solidarietà verso Ilaria Salis, l'attivista monzese di 39 anni in carcere a Budapest da quasi un anno (per lei inizierà il processo tra qualche giorno) e altre persone arrestate o ricercate.

Il corteo, che da piazza Durante si snoda lungo il quartiere di Città Studi per terminare in piazza Leonardo da Vinci, è partito con uno striscione di testa che recita "Né prigione né estradizione, free all antifas da Milano a Budapest" e lo slogna "10, 100, 1.000 Acca Larenzia", chiaro riferimento alla strage omonima nella quale, nel 1978, furono uccisi due iscritti al Fronte della Gioventù davanti a una sede del Movimento sociale italiano.

All'angolo tra via Leoncavallo e via Mancinelli, i manifestanti si sono fermati per commemorare Fausto e Iaio, i due giovani militanti del centro sociale Leoncavallo uccisi sempre nel 1978. In via Teodosio, fuori da una filiale del Mps, è stata tracciata la scritta "Nordio appeso". Sul muro del comando di polizia locale in via Ponzio, invece, la scritta 'Acab'.

Contro la destra europea

Nel comunicato in cui si annunciava il corteo, si parlava di "gruppi neonazisti e neofascisti organizzati e con ampi margini di agibilità" che "proliferano sempre di più fuori e dentro le istituzioni", grazie al "terreno fertile" per la "propaganda di idee populiste e reazionarie" creato da "decenni di profonde crisi economiche e sociali".

Gli organizzatori si scagliavano esplicitamente contro "i maggiori partiti di destra europei, come il Rassemblement National, la Lega e Fratelli d'Italia, l'Afd e Vox", ma anche "il movimento per l'indipendenza della Macedonia in Grecia, l'infiltrazione di fascisti in diverse piazze contro le restrizioni Covid, i recenti disordini in Spagna contro l'amnistia per i separatisti catalani o gli scontri razzisti scoppiati a Dublino".

L'arresto di Ilaria Salis

Questo, per gli organizzatori, il contesto in cui, a febbraio del 2023, Ilaria Salis è stata arrestata in Ungheria, coinvolta nell'inchiesta sugli attacchi subiti da neonazisti durante il weekend del cosiddetto 'giorno dell'onore', in cui i nazisti commemorano l'annientamento della Wehrmacht tedesca (11 febbraio 1945) da parte dell'Armata Rossa durante l'assedio di Budapest. Le accuse ungheresi si collegano però all'inchiesta 'AntifaOst' aperta in Germania dal 2018 per aggressioni a esponenti del neonazismo tedesco. "Il tentativo - si leggeva nel comunicato degli organizzatori - è quello di affermare l’esistenza di una fantomatica associazione criminale che avrebbe organizzato gli attacchi avvenuti in Ungheria". Motivo per cui sono stati chiesti 14 mandati d'arresto europei, tra cui quello che ha colpito Gabriele Marchesi, di Milano, ai domiciliari dal 22 novembre e in attesa della possibile estradizione in Ungheria.

Quanto a Ilaria Salis, qualche mese fa la donna ha scritto una lettera ai suoi avvocati (tramite l'ambasciata italiana a Budapest) per denunciare le disumane condizioni di detenzione, dalle cimici in cella ai pasti saltati, fino all'usanza (già deprecata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo) di tenere i detenuti a un guinzaglio di cuoio durante il trasferimento dal carcere al Tribunale o viceversa. Del suo caso si è interessata anche la senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra Ilaria Cucchi, con una conferenza stampa a Palazzo Madama.