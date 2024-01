Trecento persone contro la propaganda russa davanti alla libreria di destra

Centinaia di persone alla manifestazione organizzata da +Europa e dall'associazione UaMi a Milano, domenica pomeriggio, nei pressi della libreria di estrema destra Ritter, dove era in calendario un incontro commemorativo di Darya Dugina, figlia dell'ideologo di Putin Aleksandr Dugin, fautore della guera contro l'Ucraina. Dugina è morta nel mese di agosto del 2022 in seguito a una bomba scoppiata a Mosca. Tra i presenti diversi parlamentari: Benedetto Della Vedova (+Euroa), Ivan Scalfarotto (Italia Viva), Mariastella Gelmini (Azione) e Lia Quartapelle (Pd). C'erano anche il presidente di Radicali Italiani, Igor Boni, e la tesoriera, Giulia Crivellini.

L'incontro alla Ritter vedeva la partecipazione, tra gli altri, dell'editore di estrema destra Maurizio Murelli (già condannato per la bomba che uccise il poliziotto Antonio Marino a Milano nel 1973) e Rainaldo Graziani (figlio del fondatore di Ordine Nuovo, Clemente). Quello di Milano non è l'unico evento di propaganda russa di questo periodo: molto contestato quello che era previsto a Modena, il 20 gennaio, sulla pretesa 'rinascita' di Mariupol aC opera dei russi, annullato dal sindaco perché era organizzato in uno spazio del Comune. Il 20 gennaio a Modena si terrà comunque una grande manifestazione nazionale contro la propaganda russa, organizzata da Radicali Italiani.

Due offensive

"Sono in atto due offensive", ha detto il fotografo Lorenzo Ceva Valla parlando a nome dell'associazione UaMi: "Una è militare in Ucraina, e in queste settimane si è intensificata con missili che cadono su tutto il Paese, anche lontano dal fronte. L'altra è mediatica, della propaganda, particolarmente attiva in Italia in questo periodo. Noi siamo un Paese libero, rispettiamo il loro diritto di esprimere la loro opinione ma ricordiamo loro come stanno realmente le cose in Ucraina, perché bisogna opporsi a questo tentativo di normalizzazione dell'invasione russa. UaMi, la comunità ucraina di Milano, da 690 giorni è tutti i giorni in piazza, dietro la bandiera, per ricordare a tutti che l'invasione continua, ma ci sono persone, ucraine e italiane, che non vogliono essere indifferenti".

"Sulla popolazione e le infrastrutture continuano a cadere le bombe fasciste di Putin, e noi abbiamo davanti mesi decisivi", ha affermato Benedetto Della Vedova (+Europa): "L'Europa non ha due opzioni, ne ha una sola: stare con l'Ucraina, che è nel percorso per entrare nell'Unione europea grazie in particolare all'iniziativa di Mario Draghi. Se noi togliamo il sostegno all'Ucraina, Putin avanzerà. Ma noi diciamo anche no alla disinformacja putiniana. A 200 metri è in corso una di queste iniziative di propaganda: mentre i missili colpiscono i civili ucraini ci sono italiani che propagano le falsità".

"Siamo una democrazia liberale", ha proseguito Della Vedova, "e loro hanno libertà di parola, ma noi siamo qui per dire che casomai noi stiamo con Navalny. Stiamo con chi soffre nel regime russo per cercare di avere libertà di parola. Noi consentiamo loro di parlare, ma ribadiamo che sono menzogne, e che queste menzogne a Milano non passeranno. Milano resta antifascista e quindi antiputiniana, e resta dalla parte dell'Ucraina".

Fronte ucraino trincea d'Europa

"In Italia in queste settimane, in tante città, i filorussi non solo rialzano la testa ma diffondono una propaganda falsa nella società italiana", ha dichiarato Igor Boni (Radicali Italiani): "Da più di 10 anni noi radicali denunciamo che la propaganda infetta le democrazie europee. Ma oggi è inammissibile sostenere chi uccide, chi distrugge, chi violenta, chi occupa illegalmente un Paese. Per questo, insieme a tutti quelli che hanno a cuore la democrazia, occorre esserci e alzare noi la testa per dire che la pace si può fare domani, se la Russia si ritira dai territori occupati dell'Ucraina".

"Quello alla libreria Ritter è uno degli eventi di cui si compone propaganda russa", ha aggiunto Ivan Scalfarotto (Italia Viva): "Putin è un nemico dell'Unione europea, di cui attacca i confini, ma anche dei valori europei: pace, cooperazione, democrazia liberale sono principi che a Putin non piacciono, ed è molto abile a creare disinformazione nelle opinioni pubbliche occidentali, e in particolare in Italia dove c'è uno schieramento folto di persone che si prestano a veicolare i suoi contenuti".

"Il sostegno all'Ucraina è netto, senza se e senza ma, perché il fronte ucraino rappresenta la trincea di resistenza dell'intera Europa democratica contro l'imperialismo di Putin", ha detto Mariastella Gelmini (Azione): "La difesa della democrazia non ammette ambiguità o incertezza. È necessario, come fatto anche questa settimana in Parlamento, dare una sensazione di unità a sostegno della resistenza ucraina".