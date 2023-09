Se il Comune di Milano sbaglia il manifesto in ricordo di Mahsa Amini

Donne, vita, libertà. Al plurale. Così recitava lo stendardo esposto alla facciata di Palazzo Marino sabato 16 settembre 2023, in occasione del primo anniversario della morte di Mahsa Amini, la ragazza curda iraniana di 22 anni 'colpevole' di avere indossato male il velo a Teheran e, per questo, arrestata e brutalmente picchiata dalla polizia religiosa. Arrestata il 13 settembre 2022, Mahsa venne portata in ospedale il giorno stesso per poi restare in coma tre giorni, prima di morire, con ferite riconducibili a un brutale pestaggio. Dopo la sua morte, si scatenarono le proteste da parte del popolo iraniano contro il regime, che proseguono tuttora.

Peccato, però, che lo slogan sia sbagliato. In tutto il mondo, per sostenere la lotta degli iraniani, si usa 'Donna vita libertà', al singolare. Si tratta di uno slogan ormai storico e consolidato del movimento indipendentista curdo, 'Jin, jiyan, azadi', usato per la prima volta per Mahsa Amini durante il suo funerale in una città del Kurdistan di cui era originaria, e poi esteso a tutto il paese per accompagnare le proteste.

Risale al 6 febbraio, con un ordine del giorno approvato all'unanimità, l'idea di esporre uno striscione o un totem per ricordare Mahsa Amini e la lotta del popolo iraniano per la difesa dei diritti civili e politici. Ma la 'traduzione concreta' dell'idea non è stata delle più brillanti. Oltre al plurale 'donne', che appunto contrasta con la forma singolare usata dagli stessi iraniani e in tutto il mondo, il Comune di Milano ha aggiunto la frase "solidarietà alle donne iraniane", che rappresenta soltanto in parte la piattaforma delle proteste.

Al di là del fatto che ha scatenato il movimento di protesta, cioè una donna morta per aver indossato male un velo, il popolo iraniano sta cercando di condurre una rivoluzione per la libertà dall'oppressione di un regime islamico teocratico. Una questione che riguarda indistintamente tutti: donne e uomini, oltre alle minoranze nel paese. Non, quindi, una specie di 'battaglia di genere'. Come da previsione, comunque, lo stendardo è rimasto sulla facciata soltanto per la giornata di sabato. Sufficiente però a suscitare qualche malcontento nella comunità della diaspora iraniana, presente in gran numero alla manifestazione di quel giorno che, nel suo percorso, è passata proprio sotto Palazzo Marino.