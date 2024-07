L'addio di Maran a Palazzo Marino: "Ma per Milano ci sarò sempre, anche in Europa"

Pierfrancesco Maran ha dato l'addio al Comune di Milano dopo l'elezione al Parlamento europeo. Lo ha fatto in consiglio comunale, lunedì 1° luglio, con un lungo discorso di commiato da assessore alla casa e al piano quartieri, ricordando la sua storia politica iniziata "nell'anno della Maturità, nel 1999", con l'elezione nel consiglio di Zona 3 e poi a Palazzo Marino, come consigliere di opposizione nel 2006, poi di maggioranza nel 2011 e subito assessore. "Ho iniziato quando la destra in città vinceva di 25 punti, lascio quando abbiamo vinto a nostra volta di 25 punti", ha detto Maran, ricordando "la tanta strada che ha fatto la nostra Milano" e lo slogan del 2011, quando la città cambiò colore.

"Sognavamo una Milano come Berlino, vedendo il rischio di una città che si chiudeva in sé stessa. Intorno alla cosiddetta rivoluzione arancione abbiamo costruito un'alleanza tra i quartieri popolari e il ceto medio, per dare a Milano un nuovo ruolo internazionale in un Paese che, purtroppo, continua a invecchiare", ha detto Maran: "A distanza di anni, possiamo dire di avercela fatta, con un decennio di crescita senza precedenti che non si misura solo nei numeri, ma nella centralità del nostro sistema universitario e dei diritti conquistati": come il patrocinio comunale al Pride, impensabile 14 anni fa.

Lungo il capitolo dei ringraziamenti, a partire dai lavoratori del Comune e in particolare quelli dell'urbanistica, "che stanno vivendo un momento difficile", e poi "chi fa politica per passione, una passione trasversale", con l'augurio di buon lavoro "ai compagni della giunta, a metà di un mandato complesso nel quale ospiteremo grandi eventi internazionali. Avrete un collega a Bruxelles". E poi, naturalmente, i ringraziamenti a Pisapia e Sala, "i due sindaci che mi hanno scelto", e la moglie Nicoletta, presente tra il pubblico.

Centralità del rapporto con l'Europa

Il nuovo incarico in Europa non lo farà distogliere dalla sua città, ha promesso. Una città "che ha le stesse luci e ombre delle capitali europee: portiamo le metropolitane fuori dai confini, cerchiamo un compromesso tra la lotta per il clima e il consenso necessario ad attuarla". La sfida principale? "Creare condizioni perché i ceti medi continuino ad abitare in città". E la nuova identità delle aree metropolitane dopo la pandemia. "A questo dibattito, che riguarda Milano e le aree metropolitane, voglio essere partecipe", ha concluso: "Deve esserci un legame forte con l'Europa, il rapporto con l'Europa sarà sempre centrale nello sviluppo di Milano".