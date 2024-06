Pierfrancesco Maran eletto al Parlamento europeo: Zan ha scelto il Nord-Est

Pierfrancesco Maran, assessore uscente alla casa del Comune di Milano, è ufficialmente eletto al parlamento europeo. Era candidato nel Nord-Ovest nella lista del Partito democratico e, con oltre 45mila voti, è arrivato sesto, primo dei non eletti: ha dovuto quindi attendere la scelta, tra Nord-Ovest e Nord-Est, di Alessandro Zan, Ora l'ufficialità. "Dopo una 'lieve' attesa, posso finalmente dirlo: sono stato eletto al Parlamento Europeo!", ha scritto su Instagram Maran comunicando la notizia.

"Grazie di nuovo a tutte e tutti coloro che lo hanno reso possibile, e ai ringraziamenti di due settimane fa voglio aggiungere anche quello ad Alessandro Zan che ha optato per il collegio del Nord-Est. Sono sempre stato eletto grazie al voto dei cittadini, questa volta anche le scelte di partito, e quindi anche della segretaria Elly Schlein, sono andate a favore della mia elezione: non era affatto scontato e ovviamente l'ho molto apprezzato", ha proseguito Maran: "Ora al lavoro, serio, in Europa. Farò del mio meglio per rappresentare il nostro Paese con professionalità e coraggio e per rafforzare il rapporto con il nostro territorio che non è solo Milano ma tutte quelle realtà incontrate in Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta".

Chi è Pierfrancesco Maran

Assessore uscente (è già stato annunciato il suo sostituto: sarà l'avvocato Guido Bardelli), lunedì prossimo Maran sarà in consiglio comunale per salutare assessori e consiglieri: "Dopo 25 anni al servizio delle istituzioni milanesi. Non posso nascondervi l'emozione", ha concluso. Entrato in consiglio di zona 3 all'opposizione, Maran è stato poi eletto nel 2006 in consiglio comunale, sempre all'opposizione, ed è stato tra i protagonisti, nel 2011, della conquista di Palazzo Marino da parte del centrosinistra. Assessore alla mobilità nella giunta di Giuliano Pisapia, è stato assessore all'urbanistica nella prima giunta di Beppe Sala e alla casa e piano quartieri nella seconda. Fino a ora.