Maran con un piede nel Parlamento europeo: ma tutto dipende da Zan

L'assessore milanese Pierfrancesco Maran dovrebbe entrare in Parlamento europeo. La "telenovela" dell'attribuzione del 21esimo seggio per il Partito democratico si è risolta con l'assegnazione dello stesso alla circoscrizione Nord-Est, dunque con l'ingresso automatico di Annalisa Corrado, ingegnera e ambientalista, fortemente voluta in lista dalla segretaria Elly Schlein.

Per l'elezione di Corrado non c'è più bisogno che Alessandro Zan, eletto sia al Nord-Est sia al Nord-Ovest, le ceda il posto. Zan, quindi, potrebbe optare per il Nord-Est e lasciare spazio a Maran, che è arrivato sesto (e primo dei non eletti) al Nord-Ovest, con le sue 45mila preferenze di cui 22mila a Milano città.

Naturalmente bisogna aspettare la comunicazione ufficiale di Zan. Per la cronaca, il primo dei non eletti del Pd al Nord-Est è ora Andrea Zanoni, trevigiano e attuale consigliere regionale del Veneto, già parlamentare europeo dal 2011 al 2014. "Vincerà" la solidarietà veneta? In queste ore sicuramente il Pd lombardo ha premuto fortemente a livello nazionale affinché si ponessero le condizioni per Maran. Anche perché, se per ipotesi Zan optasse comunque per il Nord-Ovest, gli eletti sarebbero 3 lombardi (Cecilia Strada, Giorgio Gori e Irene Tinagli), un ligure (Brando Benifei) e 4 veneti (Alessandro Zan, Alessandra Moretti, Annalisa Corrado e Andrea Zanoni). La sproporzione sarebbe evidente.