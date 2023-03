Chi è Marco Alparone, vice presidente e assessore al Bilancio di Regione Lombardia

Marco Alparone è il nuovo assessore al Bilancio di Regione Lombardia. Oltre all'assessorato Alparone è stato nominato anche vice presidente della Regione. Il suo nome è uno di quelli in "quota Fratelli d'Italia", dov'è approdato dopo aver lasciato Forza Italia.

Il 55enne è un farmacista (laureato alla Statale di Milano) di origini catanesi. È membro del direttivo provinciale del Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti. Ha prestato servizio per due anni nell’Esercito Italiano come ufficiale del corpo sanitario.

Eletto consigliere comunale di Forza Italia a Paderno Dugnano (Milano) nel 1999, riconfermato nel 2004 viene nominato vicepresidente del Consiglio Comunale. Nel 2009 viene eletto al primo turno sindaco di Paderno Dugnano: è il primo sindaco di centro-destra nella storia del Comune. Nel 2010 entra nel direttivo regionale dell’Anci. Nel 2014 viene rieletto sindaco di Paderno Dugnano. Nel settembre del 2014 è eletto nel nuovo consiglio della Città Metropolitana di Milano, ruolo che ricopre fino al 2016.

Candidato nella lista di Forza Italia alle regionali del 4 marzo 2018, viene eletto consigliere di Regione Lombardia. Per legge la carica in Regione non è compatibile con quella di sindaco di un comune superiore a 20mila abitanti quindi opta per mantenere l'incarico di Consigliere regionale e viene sospeso dalla carica di sindaco, incarico in cui gli subentra il vicesindaco Gianluca Bogani.