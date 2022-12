L'ex coordinatore dei giovani Marco Bestetti lascia Forza Italia per la Meloni

Addio a Forza Italia. L'ex coordinatore dei giovani del partito di Berlusconi, Marco Bestetti lascia per entrare in Fratelli d'Italia. Il passaggio è stato annunciato da lui stesso con un post corredato dalla fotografia che lo ritrae davanti al manifesto della sua candidatura alle prossime elezioni regionali, proprio con Giorgia Meloni.

"Dopo tanti anni di passione e militanza - ha scritto il consigliere comunale di Milano (gruppo misto) - mi ero preso un periodo di riflessione per decidere, insieme ai tanti amici e sostenitori che ho sempre avuto al mio fianco, come continuare l’impegno iniziato tanto tempo fa al servizio della mia comunità. Chi mi conosce sa che per me la politica è un fuoco che arde nel cuore, una passione viscerale che mi accompagna da tanti anni. In tantissimi mi avete manifestato grande affetto e sostegno, qualunque fosse stata la mia scelta, chiedendomi di non fermarmi e di trovare la strada migliore per proseguire il nostro cammino insieme, con lo stesso spirito di servizio del primo giorno. Ho sentito su di me la responsabilità di continuare a rappresentare ciascuno di voi, senza arrendermi".

"Oggi - ha continuato Bestetti - ho quindi scelto di andare avanti, di voltare pagina, di guardare al futuro e di aderire alla comunità di Fratelli d’Italia. Un movimento che fa della militanza e dell’impegno territoriale la sua cifra distintiva, un movimento che valorizza il merito e le persone, un movimento che ha radici profonde e che guarda al futuro a testa alta, senza paura".