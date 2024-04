Marco Reguzzoni (FI) si candida alle europee (in lista indipendente)

Marco Reguzzoni si candida alle europee con Forza Italia. L'ex della Lega e presidente dell'associazione 'I repubblicani', si presenterà in lista indipendente. Lo ha fatto sapere lo stesso Reguzzoni durante una conferenza stampa a Milano. L'ex presdiente della provincia di Varese aveva lasciato la politica "dopo il colpo di stato del 2012". In conferenza ha detto: "Se sono qui oggi devo ringraziare il coordinatore lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Ho trovato in lui una persona molto seria e capace di mantenere le cose che dice: in politica è una cosa molto rara".

Marco Reguzzoni ha poi aggiunto: "Mi piacerebbe essere l'ultimo della lista, perché credo sia una questione di giusta umiltà ed è giusto approcciarsi con la volontà di far bene e di non prevaricare nessuno". La partenza da Milano ha un significato, spiega il candidato: "è la capitale economica del paese e deve tornare a contare. Questo territorio ha pagato l'assenza di parlamentari europei che sono stati schierati all'opposizione e questo il territorio lombardo non se lo può permettere".

Reguzzoni ha ammesso che tornare in politica è stata una decisione sofferta ma "nessuno pensi di usare la mia disponibilità a candidarmi per attaccare un alleato di governo, sarebbe un esercizio sbagliato", ha detto riferendosi a Salvini ed evidenziando che la Lega Nord non esiste più "si chiama Salvini premier", ha concluso.