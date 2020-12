Comune Milano: Marcora passa ufficialmente all'opposizione ed entra nel Misto

Enrico Marcora, eletto nel 2016 in lista Beppe Sala sindaco (poi Alleanza Civica per Milano), passa al Gruppo Misto in Consiglio comunale a Milano. La notizia era nell'aria da qualche settimana ed è diventata ufficiale. I mal di pancia per Marcora, da sempre un moderato, hanno avuto il culmine, a quanto si apprende, per la svolta "a sinistra" nel lavoro preparatorio della lista che potrebbe supportare Sala nel 2021.

La decisione spiegata con una nota delle scorse ore. “Molti sono i consiglieri che passano dalla minoranza alla maggioranza cercando posizioni di maggior visibilità, io dalla maggioranza passo all’opposizione”, sottolinea il consigliere.

“Troppe cose mi dissociano dall’attività di questa amministrazione. Continuerò a fare la mia attività di Consigliere con la stessa determinazione e serietà di sempre, con la libertà di poter segnalare maggiormente le cose che non funzionano e di poter dare sempre il mio contributo affinché la città possa affrontare questo terribile momento di crisi sanitaria del corona virus e soprattutto la grande tragedia economica ed occupazionale che si sta abbattendo su Milano e sull’intera Italia”, ha concluso.