Consiglio comunale, torna Mardegan (Fdi) ed entra Radice (Iv)

Due nuovi ingressi nel consiglio comunale di Milano. Uno per Fratelli d'Italia (ed è una 'vecchia conoscenza' di Palazzo Marino), l'altro per i Riformisti per Milano (ed è un neofita del palazzo). Vanno a sostituire Andrea Mascaretti, eletto in parlamento a settembre 2022 per il partito di Giorgia Meloni, e Lisa Noja, esponente di Italia Viva, eletta a febbraio 2023 in consiglio regionale.

Non ci sarebbe incompatibilità per legge, ma entrambi hanno deciso di non avere un doppio incarico. Per Fratelli d'Italia è stata una decisione di partito, che ha riguardato anche i consiglieri eletti in Regione. Con un'unica eccezione, quella di Marco Bestetti, perché alle comunali era stato eletto per Forza Italia, quindi avrebbe lasciato spazio a un esponente di quel partito.

Al posto di Mascaretti entra Michele Mardegan, già in consiglio comunale dal 2006 al 2011 per Alleanza Nazionale e in seguito assessore a San Donato Milanese. Avvocato, cattolico, proviene da una famiglia impegnata in politica nella destra meneghina. Suo nipote Niccolò è stato consigliere di Zona 8 e provinciale, sempre per An, e poi candidato sindaco per la lista NoixMilano nel 2016. Al posto di Noja entra Gianmaria Radice, coordinatore cittadino di Italia Viva,