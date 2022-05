La giornata milanese di Mario Draghi

È una giornata prettamente milanese quella del 25 maggio per il premier Mario Draghi. Nella mattinata il capo dell'esecutivo è arrivato a palazzo Pirelli per l'inaugurazione della mostra dedicata al 30esimo anniversario della fondazione della Dia, la direzione investigativa antimafia, dove è stato ricevuto dal presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi, dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Subito dopo il primo ministro ha partecipato al convegno organizzato dalla Dia "Il ruolo della finanza nella lotta alla mafia". All'inizio del convegno il presidente della Dia consegnerà alla presidente della fondazione Falcone, Maria Falcone, il testimone dell'"Antimafia itinerante".

"Rispetto a trent’anni fa, la mafia ha assunto forme nuove, ma altrettanto temibili - ha detto il presidente del consiglio durante il convegno -. Non viviamo più l’incubo dello stragismo, del terrorismo di stampo mafioso. Le mafie si insinuano nei consigli d’amministrazione, nelle aziende che conducono traffici illeciti, al Nord e nel Mezzogiorno. Inquinano il tessuto economico, dal settore immobiliare al commercio all’ingrosso. Controllano il territorio con la violenza, soffocano la libera concorrenza. Tra gli insegnamenti di Giovanni Falcone c’è quello, essenziale, di ‘seguire la traccia dei soldi’. Dobbiamo continuare a farlo per proteggere l’economia italiana, i cittadini, le imprese".

Nel pomeriggio Draghi sarà invece all'università Bocconi per partecipare alla presentazione del fondo per borse di studio Alberto Alesina Young Economist Award in memoria del professor Alberto Alesina, alumnus della Bocconi, prematuramente scomparso un anno fa.