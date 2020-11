Mascaretti (FdI): "Comune di Milano sospenda canoni locazione immobili commerciali, rischio Bronx"

"Due lockdown e una crisi drammatica si sono abbattuti sui commercianti, le partite iva e gli artigiani milanesi, con un pesantissimo calo del fatturato a fronte del quale i costi fissi sono diventati impossibili da sostenere. Tra questi l'affitto dei locali. Occorre che il Comune di Milano, in occasione dell’assestamento di bilancio che verrà approvato entro fine mese dalla Giunta, preveda l’azzeramento dei canoni d'affitto per marzo-dicembre 2020 degli immobili commerciali di sua proprietà e di proprietà delle società partecipate e degli enti controllati, per poi ridimensionarli per il 2021, in riferimento all'effettiva possibilità lavorare da parte delle attività ospitate".

Lo scrive in una nota delle scorse ore Andrea Mascaretti, capogruppo FdI Palazzo Marino, riguarda alla drammatica situazione economica post pandemia. "È davvero assurdo che l'Amministrazione non abbia ancora provveduto a questa misura necessaria per la sopravvivenza dell'economia cittadina e pretenda ancora i canoni d'affitto da chi rischia di fallire e non può lavorare - prosegue -. Questa proposta come rappresentante di FdI a Palazzo Marino, l'avevo già presentata in occasione della destinazione dei soldi del Fondo di Mutuo soccorso. Inoltre ho proposto anche fonti in grado di produrre nuove entrate per il Comune di Milano” prosegue Andrea Mascaretti “se nell’assestamento di bilancio non ci saranno adeguati e immediati aiuti per i commercianti, gli artigiani e le partite iva, molti di loro saranno costretti a chiudere, si perderanno molti posti di lavoro e la crisi trasformerà le nostre periferie in un Bronx milanese".

"Se proprio Sala e i suoi non vogliono ascoltare le proposte delle opposizioni, prendano perlomeno esempio da altri comuni italiani. Prendano esempio ad esempio da Firenze, città amministrata dalla stessa maggioranza di sinistra ma che ha già provveduto da tempo a sospendere per 4 mesi i canoni d'affitto degli immobili commerciali di proprietà del Comune. A dimostrazione che la totale mancanza di volontà del PD milanese di venire incontro alle esigenze di chi ha sempre lavorato contribuendo alla crescita economica della città. Ormai la Giunta Sala sta diventando una zavorra per l'economia milanese", conclude Mascaretti.