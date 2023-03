Chi è Massimo Sertori, assessore agli Enti locali e montagna di Regione Lombardia

Massimo Sertori è stato confermato assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni di Regione Lombardia. Il suo è uno dei nomi "in quota Lega".

Il 55enne di Sondrio si è diplomato come geometra. È stato vicesindaco di Ponte in Valtellina e nel 2009 è stato eletto presidente della Provincia di Sondrio. Nell'XI Legislatura è nominato dal presidente Attilio Fontana assessore regionale agli Enti locali, montagna e piccoli comuni. Il valtellinese è molto ascoltato dal presidente Fontana, che per questo non ha rinunciato ad averlo di nuovo in squadra.

Queste le materie rientranti nel suo incarico: enti locali, programmazione negoziata, sviluppo delle aree montane, gestioni associate e comunità montane, risorse energetiche, rapporti con la Confederazione elvetica, rapporti con le Province autonome (Fondo Comuni Confinanti), rete sentieristica e rifugi alpini e attuazione del programma.